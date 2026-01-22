Manchester City sorprende: Jugadores darán dinero a aficionados tras dura derrota

El Manchester City volvió a ser noticia en Europa, pero esta vez no solo por el fútbol. Tras la inesperada derrota 3-1 ante el Bodø/Glimt en Noruega, los capitanes del equipo —Rúben Dias, Rodrigo Hernández, Erling Haaland y Bernardo Silva— tomaron una decisión poco habitual: reembolsar el dinero de las entradas a los aficionados que viajaron al Ártico para apoyarlos.

El gesto del Manchester City con sus aficionados

Los líderes del vestuario se comprometieron a pagar $6,916 en total a los 374 hinchas del Manchester City que se desplazaron hasta Bodø. Cada aficionado recibirá aproximadamente $18, correspondiente únicamente al costo de la entrada, sin contemplar gastos de viaje o alojamiento, en una de las muestras de cercanía más destacadas vistas recientemente en la Champions League.

“Lo mínimo que podíamos hacer”: el mensaje de los capitanes

“Sabemos el sacrificio que nuestros aficionados hacen para viajar alrededor del mundo para seguirnos y nunca lo daremos por hecho. Son los mejores aficionados del mundo. También reconocemos que fue un gran esfuerzo para los aficionados animarnos en ese frío y con lo difícil que fue la tarde en el campo. Cubrir el precio de esos billetes es lo mínimo que podíamos hacer”, dijeron los capitanes en un comunicado.

We couldn’t let your support go unanswered, now we have to turn this around together https://t.co/yG1LcoPrtv — Erling Haaland (@ErlingHaaland) January 21, 2026

Una derrota histórica que sacudió la Champions League

El equipo dirigido por Pep Guardiola no solo perdió el partido, sino que entró en los libros de historia al convertirse en el primer club inglés en caer ante el Bodø/Glimt. El resultado fue uno de los más llamativos de la temporada europea y el gesto posterior de los jugadores amplificó el impacto mediático, generando conversación global y una fuerte respuesta positiva entre los aficionados.

Action from Tuesday evening's Champions League match against Bodø/Glimt 📺 pic.twitter.com/ATwdWiuuSa — Manchester City (@ManCity) January 21, 2026

