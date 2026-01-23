Alexander Skarsgård responde a los rumores sobre su sexualidad: “No importa”

El actor Alexander Skarsgård ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días debido a las recientes declaraciones que emitió sobre su vida personal, pues estas provocaron especulaciones en redes sociales con respecto a sus preferencias sexuales. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue durante su paso por el Festival de Zúrich para la promoción de su nueva película, “Pillion”, que el histrión decidió abordar dichos rumores, asegurando que el hecho de que la historia de su largometraje tenga cierta conexión con su propio pasado no significa que esté ligado con su sexualidad.

“Que resonara con mi pasado no fue una declaración intencionada“, detalló en las declaraciones retomadas por la revista Variety.

Bajo esta misma tesitura, explicó que su intención era resaltar la complejidad y capas de los personajes de “Pillion” y no hacer una descripción de sí mismo, tal y como se manejó en redes sociales: “Esta historia era hermosa porque se sentía cálida, sexy, divertida, incómoda y rara”, señaló el actor.

Alexander Skarsgård aprovechó el espacio para aclarar que independientemente de sus preferencias sexuales, no considera relevante compartir este tipo de información sobre su vida privada: “Tengo un hijo, pero lo que he hecho, con quién he estado, hombres o mujeres, no importa aquí”, señaló al portal estadounidense.

Para finalizar su charla con el medio, Skarsgård manifestó su deseo de que el público conecte con los personajes de la cinta dirigida por Harry Lighton, tal y como él lo hizo al leer el guion. Pero, ¿de qué trata “Pillion”?

La historia sigue a Colin, interpretado por Harry Melling, un joven reservado que inicia una relación dominante-sumisa con Ray, un motociclista enigmático al que interpreta Alexander Skarsgård. De acuerdo con la sinopsis de la cinta: “Colin busca su propia identidad y bienestar, mientras la relación con Ray lo lleva a cuestionarse sus propios límites”.

Seguir leyendo:

• Guillermo del Toro condena la inteligencia artificial en los Premios Gotham

• Twilight celebra sus 20 años con estreno gratuito en YouTube

• Pixar anuncia oficialmente ‘Coco 2’ y más novedades