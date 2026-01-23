Eduardo Capetillo está de luto por la muerte de su madre, María del Carmen Vázquez

El actor mexicano Eduardo Capetillo y su familia se encuentran de luto tras el fallecimiento de su mamá, la señora María del Carmen Vázquez, durante la mañana del 22 de enero, así lo dio a conocer el periodista Heriberto Murrieta por medio de una publicación en redes sociales.

En el mensaje difundido desde su cuenta de Facebook, el comunicador se dijo muy afectado por la pérdida de su “entrañable amiga” y envió sus condolencias a los familiares.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo“, escribió para acompañar la fotografía en la que se le ve junto a Vázquez.

Horas más tarde, el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, el actor Eduardo Capetillo y su esposa Biby Gaytán se han mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

La última aparición pública de María del Carmen Vázquez se registró el 24 de mayo de 2025, cuando asistió a la boda religiosa de su nieta Alejandra Capetillo, la cual tuvo lugar en una hacienda en el estado de Hidalgo, México.

Alejandra Capetillo comparte un conmovedor mensaje tras la muerte de su abuela

A pesar del silencio de la familia ante la difusión de esta noticia, la influencer Alejandra Capetillo recurrió a sus redes sociales con un desgarrador mensaje en el que lamentó la pérdida de su abuela y agradeció los momentos vividos a su lado.

“Que fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida. Hoy me duele el alma. Mi Yeya se fue“, escribió la joven en su perfil oficial de Instagram.

Dichas palabras fueron acompañadas por un emotivo video de su último encuentro con su abuela. En el audiovisual se aprecia a Alejandra Capetillo platicando con María del Carmen Vázquez mientras cepillaba su cabello y la peinaba.

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas se sumaran a la pena que embarga a la joven y le extendieran su apoyo. En respuesta a dichas muestras de cariño, escribió: “Hermanas, gracias de corazón por cada mensaje. Me están abrazando el alma”.

