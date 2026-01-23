Emma Stone rompe récord histórico de nominaciones al Oscar y supera a Meryl Streep

El nombre de la actriz Emma Stone encabeza los titulares internacionales luego de confirmarse que, a sus 37 años, se convirtió en la mujer más joven en alcanzar siete nominaciones a los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Qué consiste dicho récord y quienes lo mantenían hasta el momento? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, la nominación de la estadounidense en la categoría de “Mejor Actriz” por su interpretación en la cinta “Bugonia” la hace batir una marca que hasta ahora solo había superado Meryl Streep, quien sumó su séptima candidatura a los 38 años de edad en año 1988.

Además, la estrella de la pantalla grande logró (por segunda ocasión) irse a casa con una doble nominación como productora y actriz principal por el mismo filme, siendo “Poor Things” en 2023 su primera vez.

Cabe recalcar que de las candidaturas obtenidas por Emma Stone antes del anuncio de este jueves, dos resultaron en victoria. La primera de ellas fue por su trabajo en la cinta “La La Land”, en 2016, y otra por “Poor Things”, apenas dos años atrás.

De salir victoriosa en la gala de los Premios Oscar 2026 y llevarse su tercera estatuilla como actriz principal, la famosa alcanzaría un hito que sólo dos luminarias del cine han podido: Katharine Hepburn y Frances McDormand, con un total de cuatro y tres premios Oscar a mejor actriz, respectivamente.

Sin embargo, la contienda de la 98ª edición de la distinguida gala se mantiene reñida debido a las actuaciones de calidad del resto de nominadas. Dentro de la lista se encuentran: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Renate Reinsve (Sentimental Value).

Por su parte, la película “Bugonia”, dirigida por Yorgos Lanthimos figuró entre las seleccionadas para llevarse la estatuilla a “Mejor Película”, compitiendo con: F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners. Esta última se alzó este jueves con 16 nominaciones, una cifra nunca antes registrada en la historia de la distinguida premiación.

