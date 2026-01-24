Alex Honnold, a horas del peligroso ascenso sin cuerdas al rascacielos Taipei 101

Alex Honnold es un famoso escalador estadounidense que planea cumplir uno de los retos más ambiciosos de su carrera. Honnold tiene el reto de subir el rascacielos Taipei 101 de Taiwán sin ningún tipo de cuerda, arnés o instrumento de seguridad. Después de que se aplazara el evento el viernes por condiciones climáticas, se prevé que el estadounidense inicie el reto este sábado.

In 2017, Alex Honnold famously free soloed El Capitan in Yosemite National Park — nearly 3,000 feet without a rope or harness — one of the most iconic feats in climbing history.



Tonight, he takes on a lifelong dream: climbing one of the tallest buildings in the world — Taipei… pic.twitter.com/6RsEmtfada — Netflix (@netflix) January 23, 2026

El propio escalador anunció en sus redes sociales que el evento había sido pospuesto por lluvia. El ascenso será transmitido en vivo a través de la plataforma Netflix. Se espera que Honnold suba este imponente rascacielos de 508 metros (1,667 pies), bajo la modalidad “free solo”.

“Lamentablemente, está lloviendo en Taipéi ahora mismo, así que no podré escalar hoy. Pero me ha conmovido mucho todo el apoyo y los buenos deseos de la gente. Ojalá mejore el tiempo y tenga la oportunidad de escalar el hermoso Taipei 101. ¡Cruzo los dedos! Mañana a la misma hora”, escribió Alex Honnold en sus redes sociales.

Sadly it’s raining in Taipei right now so I don’t get to go climbing today. But I’ve been really touched by all the support and well wishes from folks – hopefully the weather improves and I get an opportunity to climb the beautiful Taipei 101. Fingers crossed! Same time tomorrow… pic.twitter.com/vFZGjItM1r — Alex Honnold (@AlexHonnold) January 24, 2026

Horario en Estados Unidos del ascenso de Alex Honnold

Se estima que el escalador estadounidense inicie su ascenso del Taipei 101 a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos y a las 17:00 horas Pacífico. Solo Netflix tiene los derechos exclusivos de este evento. El reto de Alex Honnold puede ser seguido a través de la página web o la aplicación.

¿Quién es Alex Honnold?

Alex Arnold es un escalador profesional nacido en Sacramento (California). A sus 40 años es considerado uno de los máximos exponentes de la modalidad “free solo”. Esta categoría consiste en escalar construcciones o paredes de gran altura sin el uso de equipos de seguridad, cuerdas y arneses.

En el año 2017 Alex Honnold completó una de sus más grandes hazañas. En este año Honnold se convirtió en el primer escalador que logra trepar “El Capitán”, popular acantilado en California, sin protección alguna. Este obstáculo natural mide unos 975 metros de altura.

Free Solo won the Oscar for Best Documentary in 2019 & this film deserved it. It’s hard to sit through this documentary about Alex Honnold & his journey free soloing throughout the world without physically squirming in your seat. Everything Honnold does is life or death. pic.twitter.com/KjOw9YFwhG — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) January 1, 2026

Esta hazaña fue el tema principal del documental “Free Solo”. Este producto audiovisual ganó un Premio Oscar en 2019 como el mejor documental. Esta pieza fue dirigida por Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi.

Bajo la misma modalidad de escalada sin cuerdas, Alex Honnold ascendió la cara norte de Half Dome en 2008 (600 metros), el Moonlight Buttress en 2008 (370 metros apróximadamente) y El Sendero Luminoso de México en 2014 (500 metros).

