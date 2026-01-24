Cancelan definitivamente ‘Enrollados’, proyecto que reencontraría a elenco de ‘Otro Rollo’

En días recientes se ha hablado largo y tendido sobre todo lo referente a ‘Enrollados’, un proyecto que tenía como objetivo revivir en un show en vivo el éxito que el programa mexicano ‘Otro Rollo’ tuvo de 1995 al 2007, sin embargo, el proyecto ya no verá la luz, tal y como lo confirmó la propia producción por medio de un comunicado.

Si bien ya habían hecho lo más complicado, que era reunir a todo el elenco y coordinar las fechas de las presentaciones, la reprogramación de la gira provocó que varios de los protagonistas lanzaran un comunicado en el que revelaron que ya no iban a formar parte del proyecto porque las nuevas fechas no empataban con sus apretadas agendas.

Tras lo anterior la producción de ‘Enrollados’ lanzó este viernes un comunicado en el que confirmó lo que era ya un secreto a voces: la cancelación definitiva del reencuentro de Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Eduardo España.

En el texto, compartido en la cuenta de Instagram del proyecto, se dieron a conocer los supuestos motivos por los que ‘Enrollados’ ya no se llevará a cabo.

“Por medio del presente, MUSICVIBE, productora de la gira ‘Enrollados’ informa que, tras una evaluación integral del proyecto, la gira queda oficialmente cancelada. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pudiera ocasionar y agradecemos sinceramente al público por el interés, la confianza y el entusiasmo que mostraron hacia este proyecto desde su anuncio”, se lee al inicio del comunicado.

Si bien en un inicio se llegó a decir que el propio elenco pagaría de sus bolsillos el reembolso de las entradas vendidas, ‘Enrollados’ dejó en claro que esto no será así y que el reembolso correrá a cargo de las boleteras que se contrataron para la venta de las entradas.

“Los boletos adquiridos serán reembolsados a través de cada boletería, a partir del día lunes 2 de febrero del presente año, conforme a sus políticas y procesos establecidos. Recomendamos a los compradores mantenerse atentos a la información que cada boletera estará comunicando por medio de sus canales oficiales”, continúa el comunicado.

