Declaran no culpable a sujeto acusado de conspirar para asesinar al líder de la Patrulla Fronteriza

Juan Espinoza Martínez, sujeto acusado por conspirar para asesinar a Gregory Bovino, líder de la Patrulla Fronteriza (USBP), fue declarado no culpable y así evitó hasta una década de prisión.

Aunque admitió haberle enviado un mensaje a un amigo de nombre Adrián Jiménez a través de la plataforma social Snapchat con una fotografía del agente en cuestión y las palabras: “2 mil en información cuando lo atrapen. 10 mil si lo atrapan”, la jueza federal de distrito Joan Lefkow consideró que no existían pruebas suficientes para enviar a la cárcel al civil.

Espinoza Martínez fue detenido por las autoridades el año pasado y desde octubre permanecía bajo custodia federal acusado por el presunto complot de asesinato a sueldo.

Con el objetivo de definir su situación legal, incluso solicitó la comparecencia de Adrián Jiménez para ofrecer su testimonio.

Sin embargo, después de analizar el caso, la magistrada Lefkow lleg{o a la conclusión que la información presentada carecía de fundamentos para fijarle una condena al sujeto detenido.

Mientras que los fiscales federales se empeñaban en señalar que Juan Espinoza Martínez se había “obsesionado” con Gregory Bovino, por ser uno de los personajes que encabezan la ofensiva antinmigrante implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS); la abogada defensora Dena Singer manifestaba que su cliente no tenía intención de llevar a cabo ningún complot en contra del agente federal de 57 años.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, definió a Gregory Bovino como el “comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza. (Crédito: Jen Golbeck / AP) Crédito: Jen Golbeck | AP

Al jurado integrado para determinar el destino de Juan Espinoza Martínez le llevó cerca de cuatro horas emitir su veredicto y al final los señalamientos del DHS relacionados con una presunta “recompensa” por Bovino relacionando al detenido como presunto miembro de una pandilla callejera fueron descalificados.

Al respecto, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, emitió un comunicado exhortando a los políticos defensores de los inmigrantes carentes de estatus legal a dejar de etiquetar a los agentes federales como si fueran demonios por el simple hecho de cumplir con una orden dictada desde la Casa Blanca para velar por la seguridad de la nación.

“Los medios de comunicación y los políticos santuario deben dejar de demonizar a nuestras valientes fuerzas del orden, que se enfrentan a un aumento del 8000% en las amenazas de muerte en su contra, a terroristas que les disparan, a vehículos que se utilizan como armas en su contra, a la difusión de información confidencial de sus familias en línea y a más”, indica parte del texto.

