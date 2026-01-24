Hijo de Mariana Levy confronta a ‘El Pirru’ y le dice: “Lo único que quería es un padre”

La relación entre José María Fernández, mejor conocido como ‘El Pirru’ y José Emilio, su hijo, está atravesando por una etapa muy crítica, en donde ambos se han enfrascado en una guerra de declaraciones y descalificaciones a través de distintas entrevistas, pero también de las redes sociales.

El más reciente desencuentro entre padre e hijo se produjo luego de que Emilio acusara a ‘El Pirru’ de haberle pedido dinero a cambio de su reconciliación, lo que de inmediato fue desmentido por este en un escrito que hizo llegar al periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde se defendió de esa y otras acusaciones que ha hecho el hijo que tuvo con Mariana Levy.

“Aunque digan que la culpa siempre es nuestra, porque nosotros creamos a ese pobre ser perdido e incomprendido y somos los únicos responsables de sus malas decisiones y de sus consecuencias. No, no somos culpables del todo porque algunos tenemos las manos limpias y las conciencias tranquilas, porque nunca dejamos de hacer lo mejor por ellos y darles amor, de brindarles un techo, un sustento, la mejor educación posible, aunque esta fuera desaprovechada”, se lee en un fragmento del texto leído por Gustavo Adolfo Infante.

José Emilio no se quedó callado

Horas después José Emilio hizo uso de su derecho de réplica y en él se le notó más pacífico y buscando demostrar su postura sobre el abandono que sintió por la muerte de su madre, pero también por la ausencia de su padre.

“Desde el divorcio con Ana Bárbara me faltó mucho más que afecto, me faltaron cosas básicas, desde shampoo hasta zapatos, pero sobre todo me faltó un padre. Tú estas en otro lugar, entretenido en una vida que no me incluía, mientras yo aprendía demasiado pronto a arreglármelas solo. No escribo esto para reprocharte, sino para nombrar una realidad que nunca quisiste ver, yo no crecí con mamá ni con papá, crecí conmigo mismo”, apuntó José Emilio en un fragmento de su escrito.

A continuación lamentó la forma en que ‘El Pirru’ lo definió en su carta, en donde habló de sus problemas con las adicciones y también lo acusó de robo, señalamientos que José Emilio desmintió.

“Duele leer hoy que me describas como alguien que no fui, nunca fui un delincuente, nunca viví de robar, nunca fui esclavo de las drogas”, continuó.

A pesar de que en su escrito José Emilio parece reprocharle a su padre por su ausencia, el joven señaló que su intención no es hacer más grande su pelea, sino ponerle un alto y comenzar de nuevo.

“Esta carta no busca prolongar una pelea ni de abrir otra, tiene un solo fin, ponerle punto final a esta confrontación continua y limpiar mi imagen, apenas manchada por palabras que no me definen”, publicó el nieto de Talina Fernández, quien ya está estudiando y preparándose para seguir los pasos de su madre en el mundo de la actuación.

