Demócratas amenazan con bloquear fondos a ICE tras muerte de hombre en operativo en Minnesota

Los demócratas del Senado anunciaron que bloquearán nuevos fondos federales para inmigración tras la muerte de un hombre durante un operativo de ICE en Minneapolis, una decisión que podría llevar a un cierre parcial del gobierno federal en los próximos días.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, confirmó que su bancada no apoyará el paquete de gastos que incluye financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras no se implementen mayores controles sobre el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“El caso de Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad de Estados Unidos”, declaró Schumer, al tiempo que acusó a los republicanos de no enfrentar a Donald Trump ni frenar los abusos cometidos por agentes migratorios.

Please take a minute to read this heartbreaking statement from Nurse Pretti’s family.



After their son was killed in broad daylight, they are now forced to defend him against this administration’s lies.



It’s another reason why Senate Democrats are united in rejecting this DHS… https://t.co/Ghqe5VF84c — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 25, 2026

El paquete de gastos que se debatirá la próxima semana contempla $64,400 millones de dólares para el DHS, de los cuales $10,000 millones estarían destinados a ICE. Sin el respaldo demócrata, los republicanos no lograrían los 60 votos necesarios para avanzar la legislación en el Senado.

Si no se alcanza un acuerdo, el Congreso se encamina a un cierre parcial del gobierno, ya que la financiación temporal de varias agencias federales, que representa más del 75% del gasto discrecional, vence a la medianoche del próximo viernes.

Aunque el Congreso ya aprobó el presupuesto anual de algunos departamentos, como Agricultura, Comercio, Interior y Justicia, otras agencias clave, incluido el Pentágono, aún dependen de esta extensión presupuestaria.

Varios senadores demócratas que en el pasado apoyaron medidas para evitar cierres de gobierno durante la presidencia de Trump ahora aseguran que no respaldarán fondos para el DHS sin mecanismos claros de rendición de cuentas para ICE.

“El país no puede seguir financiando a una agencia sin supervisión”, afirmó el senador Brian Schatz, quien aseguró que los operativos migratorios violentos “son ilegales, innecesarios y hacen que todos seamos menos seguros”.

Las senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, de Nevada, también anunciaron su oposición al financiamiento del DHS, marcando un cambio respecto a votaciones previas en las que ayudaron a poner fin a prolongados cierres del gobierno federal.

La disputa subraya la creciente tensión en el debate nacional sobre inmigración, uso de la fuerza por parte de ICE y responsabilidad del gobierno federal, temas que afectan directamente a millones de familias inmigrantes en Estados Unidos.

