Madre hispana arrestada por la caída de su hijo de 19 meses de su auto, en Orange

Una madre hispana fue arrestada en relación con la caída de su hijo de 19 meses de su automóvil cuando giraba en una intersección en la ciudad de Fullerton, en el condado de Orange.

Jacqueline Hernández, de 35 años, fue puesta bajo custodia de la policía de Fullerton acusada de abuso infantil grave, informaron este lunes las autoridades.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Fullerton dijo que los funcionarios tuvieron conocimiento de un video que circulaba en las redes sociales en el que se veía a un niño caer desde una camioneta SUV negra cuando daba la vuelta de Euclid Street a Malvern Avenue la semana pasada.

Sigue leyendo: Agente de ICE presuntamente apunta su arma a conductora en Orange

Las autoridades dijeron que se cree que el incidente ocurrió entre las 8.00 a.m. y las 9:00 a.m. del 20 de enero y que no se recibió ninguna llamada de emergencia en relación con la caída del menor. Tres días después, en esa intersección ocurrió un accidente de ladrones que huían de un robo en una joyería.

El video, captado por la cámara de tablero de un vehículo, muestra el momento en que la puerta del lado derecho del vehículo SUV se abre mientras giraba a la izquierda, provocando la caída del menor a la avenida, cuando dos automóviles que se acercaban por detrás lograron detenerse.

Tras la caída del niño, la camioneta se detuvo bruscamente, lo que casi provocó un accidente con uno de los vehículos que la seguían.

Sigue leyendo: Cuatro muertos por presunta sobredosis en el condado de Orange

La grabación muestra cuando la mujer desciende corriendo desde el lado del conductor hacia el lugar donde estaba el pequeño, a quien recoge antes de regresar al SUV.

Cuatro días después, un testigo se presentó ante la policía de Fullerton para denunciar el incidente. Después de una investigación, los detectives acudieron a una residencia en La Habra, donde localizaron la camioneta, al niño y a la mujer que aparecen en el video.

“La mujer, identificada como Jaqueline Hernández, de 35 años, residente de La Habra y madre del niño, fue arrestada y enviada a la cárcel de la ciudad de Fullerton por abuso infantil grave“, dijeron este lunes funcionarios del Departamento de Policía de Fullerton.

Sigue leyendo: Dos muertos y 19 heridos al estrellarse una avioneta contra un almacén en California

Las autoridades mencionaron que el pequeño de 19 meses sufrió lesiones compatibles con la caída, por lo que fue trasladado a un hospital para que recibiera tratamiento médico. Se espera que se recupere por completo.

Si alguna persona tiene información que pueda ser de utilidad en la investigación en curso, debe comunicarse con el detective H. Ríos, de la Unidad de Delitos Sensibles del Departamento de Policía de Fullerton, al 714-738-6782, o al correo electrónico hrios@fullertonpd.org.

Para presentar un reporte de forma anónima, puede llamar a Crime Stoppers al 1-855-847-6227.

Sigue leyendo:

· En lugar de multas, policía del sur de California da tarjetas de regalo

· Luto en familia hispana tras muerte de motociclista por conductor ebrio en el Condado de Orange

· Conducción autónoma: Tesla choca violentamente con patrulla en el Condado de Orange