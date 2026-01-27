Alexander Zverev y tres jugadores Top 10 de la ATP jugarán el Abierto de Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco volverá a reunir a varias de las principales figuras del circuito masculino. El alemán Alexander Zverev, actual número tres del ranking ATP, encabezará el cuadro principal del torneo 500, que se disputará del 21 al 28 de febrero en cancha dura, según confirmaron este martes los organizadores del certamen.

Junto a Zverev, Acapulco contará con otros tres tenistas ubicados dentro del Top 10 mundial. El italiano Lorenzo Musetti, quinto del ranking; el australiano Alex de Minaur, sexto; y el estadounidense Ben Shelton, séptimo, también formarán parte de una edición que promete alto nivel competitivo desde las primeras rondas. La presencia de estos nombres consolida al torneo mexicano como una de las paradas más atractivas del calendario previo a Indian Wells.

El director del torneo, Álvaro Falla, destacó el valor deportivo del cuadro confirmado. Señaló que cuatro de los jugadores inscritos alcanzaron los cuartos de final del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, que concluirá este domingo. Para la organización, reunir a varios de los mejores tenistas del momento es un logro que no todos los torneos pueden exhibir.

Un cuadro competitivo antes de Indian Wells

Además de los cuatro Top 10, el Abierto de Acapulco contará con una lista sólida de jugadores ubicados entre los primeros puestos del ranking. El noruego Casper Ruud, decimotercero del mundo, figura entre los confirmados, al igual que el español Alejandro Davidovich Fokina, número 14. También estarán el italiano Flavio Cobolli (22), el británico Cameron Norrie (27) y el estadounidense Brandon Nakashima (30), lo que garantiza profundidad y duelos exigentes a lo largo de la semana.

El torneo repartirá una bolsa de premios de $2,469,450 dólares y se disputará apenas una semana antes del Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos. Este factor ha sido clave para atraer a varios jugadores de élite, que utilizarán Acapulco como una prueba de alto nivel antes de medirse en un evento que contará con figuras como el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, los dos primeros del ranking mundial.

Históricamente, el torneo mexicano ha sido escenario de grandes campeones. Los españoles Rafael Nadal y David Ferrer levantaron el trofeo en cuatro ocasiones cada uno, mientras que el austríaco Thomas Muster también logró cuatro títulos en Acapulco, dejando una huella importante en el certamen.

La edición pasada estuvo marcada por una situación complicada, con el retiro de varios favoritos debido a una infección estomacal que afectó a numerosos jugadores. Aun así, el torneo pudo concluir y coronó al checo Tomas Machac, quien venció en la final por 7-6(6) y 6-2 al español Davidovich Fokina.

Con un cuadro renovado y varias de las principales figuras del circuito, Acapulco se prepara para una semana de tenis de alto nivel en el inicio fuerte de la temporada.



Sigue leyendo:

· Venus Williams marca récord en el Australian Open pero cae eliminada

· Stanislas Wawrinka anunció la fecha de su retiro del tenis

· Djokovic se aparta de la Asociación de Tenistas Profesionales