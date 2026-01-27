Donald Trump descarta la renuncia de Kristi Noem e incluso elogia su desempeño antinmigrante

A pesar de las duras críticas que han vertido sobre Kristi Noem como responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el presidente Donald Trump le otorgó su voto de confianza y descarta cualquier posibilidad de que vaya a presentar su renuncia.

Reunido con un grupo de periodistas en el Jardín Sur de la Casa Blanca previo a desplazarse a Iowa, el jefe de la nación le otorgó su voto de confianza a la responsable del DHS a quien no ve presentando su renuncia, pues sostiene que ha sido la responsable de blindar la frontera evitando el cruce de inmigrantes.

“Creo que está haciendo un excelente trabajo. La frontera es totalmente segura. ¿Saben? Olvidan que teníamos una frontera que heredé y por la que pasaban millones de personas.

Ahora tenemos una frontera por la que nadie entra. Solo entran a nuestro país legalmente. En cuanto logras algo, pasa a la historia y nadie quiere hablar de ello”, expresó.

Los comentarios del republicano de 79 años intentaron desviar la atención sobre el ambiente tenso que prevalece en Minneapolis ante las manifestaciones de repudio expresadas por la ciudadanía después de que dos civiles perdieron la vida a merced de agentes federales.

Kristi Noem considera a los inmigrantes carentes de estatus legal como una amenaza para la seguridad estadounidense. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Lejos de comprometerse a iniciar una investigación, Kristi Noem ha trató de etiquetar a los ciudadanos inconformes con la presencia de personal del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como rijosos que se oponen al cumplimiento de las leyes de inmigración.

Sin embargo, la presión ejercida por la población, así como por los responsables del gobierno en Minnesota y por la mayor parte de los políticos demócratas, obligó al propio Donald Trump a suavizar el tono de palabras y modificar su estrategia de seguridad implementada en las últimas semanas la desplazar a cientos de agentes federales al estado actualmente envuelto en tensión.

La indignación ante lo ocurrido en los últimos días en Minneapolis produjo que hasta John Fetterman, senador demócrata por Pensilvania quien suele respaldar a Trump, le haya solicitado despedir a Noem acusándola de “traicionar” la misión central del departamento.

“Hago un llamado directo para que despidan inmediatamente a la secretaria Noem. Han muerto estadounidenses.

Ella está traicionando la misión fundamental del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y destruyendo su legado en materia de seguridad fronteriza. NO cometan el error del presidente Biden de no despedir a un secretario del DHS sumamente incompetente”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

