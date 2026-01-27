Dos futbolistas del Tottenham involucrados en un accidente de tránsito

Los futbolistas franceses Randal Kolo Muani y Wilson Odobert, integrantes del Tottenham Hotspur, estuvieron involucrados en un accidente de tránsito mientras se dirigían al aeropuerto para viajar a Frankfurt, donde el club inglés disputará un partido decisivo de la UEFA Champions League. El incidente no dejó personas heridas y ambos jugadores se encuentran en buen estado, de acuerdo con lo informado por el entrenador del equipo, Thomas Frank.

El técnico de los Spurs explicó en conferencia de prensa que tanto los futbolistas como las demás personas involucradas en el percance resultaron ilesas. El incidente ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaba Kolo Muani sufrió el reventón de una rueda durante el trayecto hacia un aeropuerto de Londres. Odobert, quien circulaba detrás en otro automóvil, se detuvo para auxiliar a su compañero tras lo sucedido.

Debido a este contratiempo, ninguno de los dos jugadores pudo viajar inicialmente con el resto del plantel que se desplazó hacia Alemania. No obstante, ambos se unirán posteriormente a la delegación del Tottenham y estarán disponibles para el encuentro de este miércoles frente al Eintracht Frankfurt, correspondiente a la última jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto londinense necesita un triunfo para asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo.

🚨 MAJOR BREAKING: Randal Kolo Muani and Wilson Odobert had a CAR CRASH today!



Both players are fine. ✅ @Lilywhite_Rose pic.twitter.com/ijqDXPBOlE — Spurs Army (@SpursArmyTweets) January 27, 2026

Tottenham y Eintracht Frankfurt, frente a frente en un duelo clave

El partido entre Eintracht Frankfurt y Tottenham se disputará en el Deutsche Bank Park, en un choque que puede definir el futuro de ambos clubes en la competencia europea. El equipo alemán llega con la intención de recuperarse tras una serie de resultados adversos, mientras que el conjunto inglés busca mantener su impulso y confirmar su pase a la siguiente ronda.

En su más reciente presentación en la Champions League, Eintracht Frankfurt sufrió una derrota frente a Qarabag en el Tofiq Bahramov Stadium. En sus últimos cuatro compromisos dentro del certamen, el club alemán registra tres derrotas y un empate, con cuatro goles anotados y trece recibidos, cifras que evidencian dificultades tanto en defensa como en consistencia de resultados.

Tottenham, por su parte, llega motivado tras vencer 2-0 al Borussia Dortmund en la jornada anterior. En la actual temporada de la Champions, el equipo suma dos victorias, un empate y una derrota, con un saldo ofensivo de doce goles convertidos y solo cinco permitidos. Este rendimiento lo mantiene bien posicionado en la tabla y con amplias posibilidades de avanzar.

El historial reciente entre ambos equipos dentro del torneo europeo muestra un leve dominio del conjunto inglés. En los dos enfrentamientos previos más cercanos, Tottenham logró una victoria y un empate. El antecedente más reciente data del 12 de octubre, durante la fase de grupos de la temporada 2022-2023 de la Champions League, cuando los Spurs se impusieron por marcador de 3-2.

La UEFA designó al árbitro español Jesús Gil Manzano para dirigir el encuentro, en un partido que no solo es crucial desde lo deportivo, sino que también se desarrolla en un contexto marcado por el reciente incidente vial que involucró a dos jugadores del conjunto londinense.



