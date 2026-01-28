Abierto de Australia: Jannik Sinner venció a Ben Shelton y se enfrentará a Djokovic en la semifinal

El italiano Jannik Sinner confirmó su dominio absoluto en el Abierto de Australia al superar con autoridad los cuartos de final y clasificarse, una vez más, a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada. El vigente campeón reafirmó su condición de favorito tras vencer al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 6-4 y 6-4.

Superioridad total de Sinner ante Shelton en Melbourne

Con un tenis sólido y sin fisuras, Sinner volvió a imponerse a Shelton por novena vez en diez enfrentamientos, ampliando una hegemonía que se ha vuelto habitual en los duelos entre ambos. El italiano neutralizó el potente saque del estadounidense y lo llevó constantemente a intercambios largos, donde marcó claras diferencias.

Shelton, semifinalista el año pasado, volvió a quedarse a las puertas, nuevamente frenado por el campeón del torneo.

Racha histórica de Sinner en el Abierto de Australia

El número dos del mundo acumula ya 19 victorias consecutivas en Australia, una racha que comenzó con su título en 2024 y que continúa intacta en 2025. Aunque en el tercer set mostró algunas molestias físicas y cierta incomodidad, su superioridad nunca estuvo en duda.

Esta victoria lo coloca en su tercera semifinal consecutiva en Melbourne y la novena seguida en un Grand Slam, una muestra de regularidad al alcance de muy pocos.

De los apuros iniciales a la solidez total

El camino de Jannik Sinner no fue sencillo al inicio del torneo. En tercera ronda sufrió más de lo esperado ante el estadounidense Eliot Spizzirri, cediendo incluso un set. Sin embargo, desde entonces recuperó su mejor versión frente a Luciano Darderi y ahora ante Shelton.

Además, amplió su racha invicta frente a jugadores estadounidenses y tenistas zurdos, categorías ante las que no pierde desde Shanghái 2023, precisamente ante Shelton.

Eficacia al saque y control absoluto del partido

La victoria se construyó desde la solidez: Sinner no cedió su servicio en ningún momento y aprovechó cada oportunidad para quebrar el saque rival. Dominó los intercambios largos, cargó el juego sobre el revés del estadounidense y desarmó cualquier intento de reacción.

Shelton, aunque ya instalado entre la élite, evidenció que aún le cuesta sostener su nivel cuando el saque no marca la diferencia.

Un paso más hacia la historia del tenis

El triunfo representó la vigésima victoria consecutiva de Sinner en el Tour, la segunda mejor racha de su carrera. No pierde un partido desde su caída ante Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghái 2024.

El bicampeón del Abierto de Australia está a las puertas de convertirse en el quinto jugador de la Era Abierta en ganar tres títulos individuales masculinos en Melbourne, junto a Novak Djokovic, Roger Federer, Andre Agassi y Mats Wilander, y el cuarto en lograr tres consecutivos.

Duelo de alto voltaje ante Novak Djokovic

En semifinales lo espera Novak Djokovic, quien avanzó tras la retirada de su rival y sin dejar las mejores sensaciones. El dato no es menor: el serbio ha perdido sus últimos enfrentamientos directos con Sinner, lo que eleva aún más la expectativa del choque.

We are so ready for the next chapter of Sinner vs Djokovic at AO 2026 🍿 pic.twitter.com/0DQIh05A5U — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

El italiano está a un paso de su sexta final consecutiva en un Grand Slam, decidido a seguir escribiendo su propia historia en Melbourne.

Sigue leyendo:

· Jannik Sinner se corona en el Abierto de China y es el tercer jugador que gana el torneo más de una vez

· Carlos Alcaraz derrota a Jannik Sinner en la final del US Open y regresa al número uno

· Jannik Sinner vapulea a Novak Djokovic y disputará una nueva final contra Carlos Alcaraz