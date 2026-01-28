Confirman secuela de “Dirty Dancing” con el regreso de Jennifer Grey como protagonista

Excelentes noticias para los fanáticos del clásico “Dirty Dancing”, pues el estudio Lionsgate ha confirmado que la realización de la secuela de esta cinta, confirmada en 2022, continúa adelante y contará con la participación de Jennifer Grey como protagonista.

De acuerdo con el anuncio, la histrionisa retomará su papel de Frances “Baby” Houseman, que en la película lanzada e 1987 era una adolescente de 17 años que se enfrasca en un tórrido romance con su profesor de baile (interpretado por Patrick Swayze) durante sus vacaciones de verano.

Sin embargo, esta no será su única labor dentro del film. Y es que The Hollywood Reporter informó que Jennifer Grey también tendrá un rol como productora ejecutiva en del proyecto.

“‘Dirty Dancing’ sigue siendo tan querida hoy como lo fue en su estreno. Sabíamos que hacía falta un grupo muy especial para que los fans aceptaran un regreso a Kellerman. Estamos encantados de anunciar que hemos reunido al equipo perfecto para llevar esta película adelante“, declaró en un comunicado el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson.

Por su parte, Jennifer Grey se dijo emocionada por volver a dar vida al personaje que le dio fama internacional y que hasta el día de hoy se mantiene como uno de los favoritos del público.

“Durante mucho tiempo me pregunté dónde estaría ‘Baby’ años después y cómo sería su vida, pero costó tiempo reunir a las personas adecuadas en las que pudiera confiar para continuar con el legado de la película original“, expresó la estrella de historias como “Red Dawn” y “Ferris Bueller’s Day Off”.

A pesar de revelarse esta noticia, Lionsgate no dio a conocer detalles sobre la fecha de estreno de la secuela, así como el nombre del cineasta encargado del proyecto, ya que Jonathan Levine ahora solo figura como productor dentro del proyecto.

