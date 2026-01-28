Dos aficionados del Chelsea son apuñalados en Nápoles antes del duelo de Champions League

Dos aficionados del Chelsea fueron apuñalados en Nápoles en la antesala del partido de la Liga de Campeones que se disputará este miércoles, un hecho que encendió las alarmas de seguridad en la ciudad italiana, aunque las autoridades confirmaron que su vida no corre peligro.

Ataque a hinchas del Chelsea en la previa de la Champions

De acuerdo con el diario británico “The Sun”, los seguidores ingleses fueron atacados cuando se dirigían a un bar y posteriormente perseguidos por más de una veintena de aficionados rivales, en un episodio de violencia ocurrido la noche del martes.

El Chelsea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, en el que informó que los dos hinchas están siendo atendidos en un hospital local y que las heridas no revisten gravedad.

The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples.



Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.



The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of… — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2026

Comunicado oficial del Chelsea tras el altercado

“El club recuerda a sus aficionados que extremen la precaución durante su estancia en la ciudad y que revisen los consejos de seguridad compartidos antes del partido”.

La institución londinense aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades locales y que seguirá monitoreando la situación para garantizar la seguridad de sus seguidores.

Más de 2.000 hinchas ingleses viajarán al estadio Diego Armando Maradona

Se espera que más de 2,000 aficionados del Chelsea asistan al partido contra el Napoli este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona, escenario del duelo correspondiente a la Champions League.

Con el objetivo de evitar nuevos incidentes, las recomendaciones para los seguidores ingleses incluyen no caminar solos por la ciudad y no portar símbolos identificativos del Chelsea, especialmente en zonas concurridas de Nápoles.

Sigue leyendo:

· Manchester City sorprende: Jugadores darán dinero a aficionados tras dura derrota

· Barcelona reacciona a tiempo en Praga y queda a un paso de los octavos

· El Real Madrid golea al Mónaco para recuperar la sonrisa

