Irán advierte que la guerra con Estados Unidos es más probable que la negociación tras despliegue militar de Trump

El régimen iraní advirtió este miércoles que considera más probable la guerra que un diálogo con Estados Unidos, luego del despliegue de una flota estadounidense en Oriente Medio ordenada por el presidente Donald Trump.

El viceministro de Exteriores, Kazem Ghariabadi, afirmó en Teherán que Irán está preparado para la guerra y dará una “respuesta contundente a cualquier agresión”. “En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada”, añadió.

Advertencias de Irán y disposición al diálogo

La misión iraní ante las Naciones Unidas elevó el tono al asegurar que el país responderá “como nunca antes” a cualquier ataque estadounidense. Al mismo tiempo, subrayó que Irán está abierto al diálogo basado en respeto mutuo, pero que no cederá ante la presión.

Ghariabadi indicó que cualquier origen de un ataque estadounidense será considerado un blanco legítimo, aunque no todo el país desde el cual se lance la ofensiva. “Si Washington quiere una negociación real y con resultados no predeterminados, se puede evaluar la opción”, agregó.

Flota estadounidense en la región y amenazas de Trump

El portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, se encuentra en la zona tras la orden de Trump de enviar una “flota enorme” por la represión contra las protestas en Irán.

Trump advirtió que la flota está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela. Aunque las protestas de enero en Irán fueron sofocadas, el presidente estadounidense mantiene la instrucción del despliegue militar.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención y considerará como objetivos legítimos todas las bases estadounidenses en la región.

Temor y preparación entre los ciudadanos iraníes

En Teherán, la población vive entre temor e incertidumbre. Ahmad, un profesor de inglés de 42 años, afirmó a la agencia EFE que ha acumulado comida, agua y dinero en efectivo ante un posible conflicto. “Ahora el miedo es mayor porque los ataques de Estados Unidos serán más destructivos y podrían afectar a los ciudadanos”, dijo.

Las autoridades iraníes muestran un tono desafiante en espacios públicos. En la plaza Enghelab se instaló un cartel con un portaaviones estadounidense destruido y la frase: “Quien siembra viento, cosecha tempestades”. En la plaza Palestina, otro mural muestra ataúdes con banderas estadounidenses e israelíes, con la advertencia “cuidado con tus soldados”.

Diferencias en el número de víctimas de las protestas

Irán acusa a Estados Unidos e Israel de organizar protestas que denomina “terroristas”, con un balance de 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA calculan entre 6.000 y más de 30.000 víctimas.

El país se mantiene en alerta máxima, y las tensiones entre Washington y Teherán alcanzan niveles que podrían derivar en un conflicto armado si no se buscan soluciones diplomáticas inmediatas.

