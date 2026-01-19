Marcha en Los Ángeles por la libertad del pueblo de Irán

Cientos de personas manifestaron su apoyo al pueblo de Irán con una marcha que se llevó a cabo este domingo en el centro de Los Ángeles.

La concentración de manifestantes pidió a los legisladores de Estados Unidos que se unan y que también expresen públicamente su apoyo a Irán.

La protesta en calles y avenidas de Los Ángeles ocurre tras reportes de que el gobierno de Irán continúa con la ejecución de más manifestantes.

Sigue leyendo: Liberan a conductor de camión U-Haul que embistió a manifestantes en Los Ángeles

En redes sociales, el presidente iraní atribuyó este domingo las sanciones estadounidenses a las dificultades económicas y las consiguientes protestas en el país, y aseguró que cualquier agresión contra el líder supremo del país constituye una declaración de guerra contra Irán.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, desde finales de diciembre, más de 3,900 personas han muerto a causa del régimen iraní, mientras que más de 24,000 manifestantes han sido arrestados, cifras que son difíciles de verificar.

En Los Ángeles, la manifestación se llevó a cabo frente al Ayuntamiento de la ciudad y en calles aledañas, y duró desde aproximadamente el mediodía hasta poco después de las 3:00 p.m.

Sigue leyendo: Incidente durante protesta en Los Ángeles: camión embiste a manifestantes

Los manifestantes ondearon banderas iraníes mientras gritaban: “¡Libertad para Irán!” y “¡Viva Pahlavi!”, un príncipe exiliado.

Algunas de las personas que participaban en la protesta portaban carteles que decían: “Hagamos que Irán vuelva a ser grande” y otros que hacían mención de los manifestantes que habían muerto en Irán.

La manifestación de este domingo fue organizada por una coalición de estadounidenses iraníes, estudiantes, defensores de derechos humanos y grupos activistas.

Sigue leyendo: Irán promete “castigos severos” por protestas contra el régimen

Los participantes solicitaron a los líderes del gobierno estadounidense que expresen públicamente su apoyo a Irán, como lo ha hecho el presidente Donald Trump.

“Después de 47 años vinculado a la oposición, esta es la primera vez que veo al gobierno estadounidense y al presidente estadounidense expresan su apoyo al levantamiento y, de hecho, en cierto modo, materializar ese apoyo”, dijo Ali Parpaneh, uno de los participantes de la manifestación.

“Hoy, la gente sale a las calles de Los Ángeles para apoyar a mi pueblo en Irán. Significa todo para nosotros. Significa que los apoyamos y que podemos dar la vida por su libertad, para que salgan de este régimen brutal. Necesitamos actuar con rapidez”, expresó Aria, otra de las participantes en la protesta.

Sigue leyendo: Trump pide un cambio de liderazgo en Irán en medio de protestas masivas contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei

Otro de los manifestantes mencionó que el apoyo por parte del presidente Trump fue bien recibido en Irán, pero expresó que en los días recientes estaban decepcionados porque ese apoyo parecía que se desvanecía.

“Espero que (la gente en Los Ángeles) se dé cuenta de que la libertad no es solo un derecho estadounidense, es algo que todo el mundo debería experimentar“, dijo Teherán, integrante del grupo manifestante.

Los participantes en la protesta pidieron a los miembros del Congreso que presentaran un video en el que expresaran su solidaridad y apoyo a la libertad del pueblo iraní.

Sigue leyendo:

· La Casa Blanca afirma que Irán suspendió 800 ejecuciones tras advertencias de Trump

· Trump busca que cualquier acción militar en Irán sea “rápida y decisiva”: NBC

· “En cada callejón había dos o tres muertos”: los testimonios en las protestas en Irán