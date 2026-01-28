Nicki Minaj se declara la fan número uno del presidente Donald Trump 

La rapera trinitaria Nicki Minaj, de 43 años, apareció la mañana del miércoles en una cumbre encabezada por el presidente Donald Trump, a quien le externó todo su apoyo y admiración por el trabajo que ha hecho al frente de Estados Unidos.

Durante su presencia en el evento la reconocida cantante subió al estrado, en donde se hizo acompañar del mandatario y de Scott Bessent, el secretario del Tesoro.

Ahí se desvivió en elogios hacia el presidente Donald Trump, a tal grado de que se definió como su fan número uno.

“Yo soy probablemente la fan número uno del presidente y eso no va a cambiar”, dijo la también compositora al inicio de su intervención.

A continuación se dijo consciente de que su respaldo al presidente Trump podría tener consecuencias en su contra, sin embargo, dejó en claro que era un riesgo que estaba dispuesta a asumir.

“El odio o lo que la gente tenga que decir no me afecta para nada. De hecho eso me motiva a apoyarlo más y eso va a motivarnos a todos nosotros a apoyarlo más. No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás de él y Dios lo está protegiendo”, concluyó Nicki Minaj ante la algarabía de los asistentes al evento.

.@NICKIMINAJ at the President Trump's Summit: "I am probably the president's number one fan, and that's not going to change…He has a lot of force behind him, and God is protecting him." pic.twitter.com/ijgr5rSfwC — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

Además de dar de qué hablar por lo que dijo sobre el estrado, la intérprete de ‘Bang Bang’ también lo hizo por dar a conocer que brindará entre $150,000 y $300,000 dólares para financiar las cuentas del mandatario, también conocidas como cuentas de la Sección 530A.

Si bien su postura actual es de total apoyo hacia el mandatario, la realidad es que en el 2020 Nicki Minaj fue una de sus grandes detractoras, al incluso llegar a señalar que “no iba a subirse al carro de Trump” por estar en contra de sus políticas anti migratorias.

