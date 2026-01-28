¿Quién es Patrick Gary Schlegel, el hombre baleado tras disparar contra un helicóptero de la Patrulla Fronteriza en Arizona?

Patrick Gary Schlegel, un residente de Arizona de 34 años, fue identificado por las autoridades como el hombre que resultó herido de bala el martes tras un enfrentamiento con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en la frontera entre Arizona y México. El caso es investigado por el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana (hora local) en las inmediaciones de Arivaca, una zona rural del sur del condado de Pima. De acuerdo con las autoridades federales, Schlegel habría disparado contra un helicóptero de la Patrulla Fronteriza y contra agentes migratorios tras huir a pie luego de una parada de tráfico cerca de la frontera.

Un residente de Arizona con antecedentes penales

Schlegel vive en Sahuarita, al sur de Tucson, y es descrito por las autoridades como una persona con un historial delictivo considerable, principalmente vinculado al contrabando de inmigrantes. Según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el hombre era buscado en relación con una investigación de tráfico de personas al momento del tiroteo.

Las autoridades señalaron que Schlegel ya había sido condenado previamente por delitos relacionados con el contrabando de migrantes, un antecedente que ahora cobra relevancia en el marco de la investigación federal en curso.

An update to today’s officer-involved shooting involving a U.S. Border Patrol agent in Pima County >> pic.twitter.com/8q0scCq9UN — Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) January 28, 2026

El enfrentamiento y su estado de salud

Durante el intercambio de disparos con los agentes, Schlegel resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una cirugía. Su estado de salud fue descrito como grave pero estable, y actualmente se encuentra bajo custodia federal.

El agente especial del FBI en Phoenix, Heith Janke, confirmó en conferencia de prensa que el sospechoso disparó mientras era perseguido por las autoridades, lo que provocó la respuesta armada de los agentes migratorios.

Cargos federales en puerta

De acuerdo con la información preliminar, se espera que Patrick Gary Schlegel enfrente al menos tres cargos federales:

Contrabando de inmigrantes

Asalto a un oficial federal

Posesión de un arma

La investigación busca determinar con precisión la secuencia de los hechos y el uso de la fuerza por parte de los agentes involucrados.

Un caso bajo escrutinio público

El tiroteo ocurrió apenas cuatro días después de la muerte de Alex Pretti, quien falleció tras ser baleado por agentes de CBP mientras grababa un operativo migratorio, un hecho que ha generado un intenso debate nacional sobre el accionar de las fuerzas fronterizas.

El jefe del Departamento del Alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, señaló que las autoridades mantienen fuertes vínculos con la comunidad local y aseguró que el incidente en Arivaca se trata de un hecho aislado, destinado a no generar alarma entre los residentes.

La División de Investigación Criminal del Sheriff del Condado de Pima informó que asumió el caso a solicitud del FBI, como parte del protocolo cuando se ven involucrados agentes de la Patrulla Fronteriza en un tiroteo.

Sigue leyendo: