Tragedia en Arizona: hallan el cuerpo de Maleeka “Mollie” Boone, niña desaparecida en la Nación Navajo

El cuerpo de‘Mollie’, una niña de 8 años reportada como desaparecida y por quien se había emitido una Alerta Turquesa, fue localizado e identificado en la comunidad de Coalmine, al norte de Arizona, informaron autoridades de la Nación Navajo y el FBI.

El Departamento de Policía Navajo señaló que la menor fue vista por última vez alrededor de las 6 de la tarde del jueves 15 de enero en el área residencial de Cedar Loop, en Coalmine Canyon, lo que motivó a su familia a reportar su desaparición al considerar inusual su ausencia prolongada.

La Oficina del FBI en Phoenix confirmó el fallecimiento y anunció que trabaja de manera conjunta con el Departamento de Investigación Criminal Navajo en la investigación de la muerte de la menor. En un comunicado, el FBI indicó que el cuerpo fue encontrado tras una intensa búsqueda en la que participaron agentes federales, oficiales tribales y autoridades estatales y locales.

Investigan muerte de Maleeka “Mollie” Boone

En las labores de búsqueda e investigación intervinieron el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del Condado de Coconino y el Departamento de Policía de Flagstaff, además de voluntarios de la comunidad. Coalmine Canyon se encuentra a unas 240 millas al norte de Phoenix.

Las autoridades informaron que el área donde fue localizado el cuerpo permanece cerrada al público hasta nuevo aviso, mientras continúan las diligencias. Se pidió a los residentes de la zona permanecer en sus hogares durante el desarrollo de la investigación.

UPDATE: 1/16/26: Maleeka "Mollie" Boone has been located and the flyer has been updated. pic.twitter.com/fGEgS3WHOR — Navajo Police Department (@Navajopd) January 17, 2026

El presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, calificó como “devastadora” la confirmación de la muerte de la niña, a través de un mensaje difundido en redes sociales, y expresó condolencias a la familia y a la comunidad.

El FBI solicitó la colaboración ciudadana e instó a cualquier persona que tenga información sobre las circunstancias de la desaparición o muerte de la menor a comunicarse al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o enviar un reporte a tips.fbi.gov. También se habilitaron líneas directas del Departamento de Policía Navajo, Distrito de Tuba City.

La Alerta Turquesa se activa en casos de desaparición de personas nativas americanas y fue creada a partir de la Ley Emily, en memoria de Emily Pike, una menor indígena hallada sin vida en 2024 a más de 100 millas de su comunidad. Defensores de personas desaparecidas recuerdan que, durante décadas, las comunidades indígenas han enfrentado tasas desproporcionadas de desapariciones y muertes violentas.

“La de Maleeka Boone es nuestra primera tragedia derivada de una Alerta Turquesa”, señaló Rhonda Dequier, fundadora de la Red de Desaparecidos en Estados Unidos, citada por medios locales, al tiempo que llamó a la población a tomar con seriedad este tipo de alertas.

