Trump abre la campaña para las elecciones intermedias en plena crisis en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el banderazo inicial a la campaña para las elecciones intermedias con un mitin en Iowa, donde endureció su discurso contra la inmigración y defendió los primeros resultados de su segundo mandato.

Con este mitin, el mandatario arrancó lo que serán sus giras semanales rumbo a los comicios de noviembre, tildando de “psicópatas” a manifestantes mientras intenta sofocar el fuego político por las muertes a manos de agentes federales.

Desde un abarrotado Horizon Event Center en los suburbios de Des Moines, Trump aseguró ante sus seguidores que su administración ha logrado reducir de manera significativa la delincuencia en Minnesota gracias a la expulsión de “miles de delincuentes y criminales crueles y horribles”, en referencia a inmigrantes indocumentados.

El mandatario arremetió además contra quienes han protestado en Minneapolis por las redadas migratorias de las últimas semanas, a quienes calificó de “agitadores de izquierda” e “insurrectos a sueldo”.

El tono confrontativo se mantuvo incluso cuando en su propio mitin fue interrumpido brevemente por manifestantes. “¿Saben que son agitadores a sueldo?, ¿verdad? En algunos casos son insurrectos a sueldo. Son unos psicópatas”, lanzó Trump, provocando aplausos y vítores entre parte del público.

"12 months ago, Joe Biden handed us a mess…Today, just after one year of President Trump, our economy is booming, incomes are rising, investment is soaring, inflation has been defeated, our border is closed…America is respected all over the world." -PRESIDENT TRUMP IN IOWA🇺🇸 pic.twitter.com/MN66kfvCCL — The White House (@WhiteHouse) January 28, 2026

Mano dura en campaña, tono moderado ante la crisis

Pese a la retórica incendiaria empleada en Iowa, en las últimas horas el presidente ha buscado rebajar la tensión por la crisis en Minnesota. Trump prometió una investigación “honesta” sobre la muerte de Alex Pretti, ciudadano estadounidense abatido el sábado por agentes de inmigración en Minneapolis, el segundo caso mortal tras el de Renée Good, ocurrido el pasado 7 de enero.

La Casa Blanca confirmó además que el mandatario relevó al mando del operativo federal en Minnesota y abrió canales de comunicación con autoridades locales demócratas, con el objetivo de lograr una “desescalada” de la situación en una ciudad que se ha convertido en epicentro del debate nacional sobre inmigración y uso de la fuerza por parte de agentes federales.

El viaje a Iowa marca, según la Casa Blanca, el inicio de una serie de desplazamientos semanales por distintos estados, con los que Trump busca movilizar a su base y apuntalar a los candidatos republicanos de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Elecciones clave para el futuro del Congreso

Durante su discurso, Trump afirmó que se encuentra “en el mejor primer año de cualquier administración en la historia del país” y defendió sus políticas económicas y energéticas. “Nuestra economía está en auge, la inversión se dispara, la inflación ha sido derrotada y la frontera está cerrada”, aseguró, repitiendo mensajes habituales en sus actos públicos.

El presidente subrayó que los comicios intermedios serán decisivos para mantener la ajustada mayoría republicana en el Congreso. El 3 de noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y se elegirán 36 gobernadores, además de otros cargos locales.

After just one year of President Trump, our economy is booming, incomes are rising, investment is soaring, inflation has been defeated, our border is CLOSED… and America is RESPECTED again all over the world. 🇺🇸 pic.twitter.com/ZgEjELPPjt — The White House (@WhiteHouse) January 27, 2026

Para Trump, estas elecciones definirán la segunda mitad de su segundo y último mandato. La jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ya había adelantado en diciembre que el presidente se aplicaría de lleno en la campaña, con actos y una gran Convención Republicana similar a las presidenciales.

Mientras tanto, los demócratas han intensificado sus críticas al Gobierno por el elevado costo de la vida, especialmente en vivienda y sanidad, un malestar que también comienza a sentirse entre sectores de la base trumpista, que reprochan al mandatario haber dedicado buena parte de su primer año a asuntos internacionales.

En ese escenario polarizado, la campaña para las elecciones intermedias arranca con fuerza y con la crisis de Minneapolis como telón de fondo.

Sigue leyendo: