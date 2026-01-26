Demócratas toman ventaja rumbo a elecciones intermedias ante desgaste del gobierno de Trump: Bloomberg

Los demócratas comienzan a perfilarse como los principales beneficiados del clima político que rodea al segundo mandato del presidente Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de mitad de período en noviembre de 2026.

De acuerdo con un análisis publicado por Bloomberg, el partido azul tiene una ventaja inicial clara para recuperar el control de la Cámara de Representantes, impulsada por el descontento de los votantes con la economía y con el rumbo del actual gobierno republicano.

Las encuestas más recientes muestran a los demócratas con una ventaja considerable en el llamado “voto genérico”, un indicador clave del ánimo electoral.

Este respaldo surge en un contexto marcado por promesas incumplidas de los republicanos, quienes llegaron al poder prometiendo reducir el costo de vida, pero que hasta ahora no han logrado avances tangibles.

🇺🇸 Democrats Hold Early Midterms Advantage With Trump Under Fire – Bloomberg

*Polymarket: https://t.co/ucaZO659Qdhttps://t.co/pWelRi7xrV pic.twitter.com/f7U7AOcB34 — Christophe Barraud🛢🐳 (@C_Barraud) January 24, 2026

Por el contrario, los aranceles impulsados por Trump y los cambios en política de salud han contribuido al aumento de precios y de las primas de seguros médicos, según analistas.

De acuerdo a voces citadas por Bloomberg consideran que los votantes podrían castigar al Partido Republicano por lo que perciben como una gestión fallida, allanando el camino para que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara.

Actualmente, el Cook Political Report, una publicación no partidista, ha reclasificado 18 distritos a favor de los demócratas, dejándolos con 189 escaños seguros frente a 186 de los republicanos. Se necesitan 218 para controlar la cámara baja.

“El panorama es complicado para los republicanos si se combinan la baja aprobación de Trump, la frustración con la economía y el mayor entusiasmo de los candidatos demócratas”, explicó Amy Walter, editora en jefe del Cook Political Report, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

El malestar con Trump también se refleja en encuestas nacionales. Un sondeo reciente del New York Times reveló que la mayoría de los votantes desaprueba su gestión en temas clave y que menos de un tercio cree que el país está mejor que hace un año. La reacción del presidente no se hizo esperar: en redes sociales calificó las encuestas como “falsas y fraudulentas”.

Bajo ese contexto, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, afirmó que “la administración de Trump ha sido un desastre total en materia económica”, mientras que otros dirigentes apuntan al fin de los subsidios de Obamacare y a los recortes a Medicaid como temas centrales que afectarán a más de 20 millones de personas.



Sigue leyendo: