¿”Bridgerton”, en su cuarta temporada, vale la pena o tenemos otra triste reinterpretación?

Si eres un fiel amante de los libros de Julia Quinn, la cuarta temporada de “Bridgerton” podría no ser tan satisfactoria para ti. Así como posiblemente no lo han sido ciertos detalles de las previas temporadas.

Vale decir que, pese a estos detalles, la serie logra que te veas atrapado por el intento de plasmar la versión televisiva de las historias de Quinn.

Personalmente, sigo sin apreciar lo que nos están contando sobre Francesca. Nada de lo que nos están exponiendo obedece a lo que la autora nos dio en “El corazón de una Bridgerton”. Y esto sí es verdaderamente una total decepción. Ya que su historia profundiza en temas tan contundentes como el duelo, el anhelo de ser madre, la pasión y la culpa de vivir enamorándote de otro que no es más que el mejor amigo de tu difunto esposo. Pero que al mismo tiempo despierta en ti deseos y necesidades que tu primer amor nunca logró.

¡La reinterpretación del libro para la serie no le hace justicia en lo más mínimo!

En cuanto a Benedict y Sophie

Si bien es cierto que la construcción de la personalidad del segundo hijo varón de los Bridgerton no tiene nada que ver con lo que Quinn construyó en su escrito, de momento han logrado darnos algo más encarrilado a la realidad que a la reinterpretación de Shonda Rhimes. Sin embargo, existe el espectro de la duda alrededor de lo que nos han contado sobre el Benedict de Rhime. ¿Será capaz de enamorarse fielmente de Sophie? ¿Qué pasará con la vena salvaje y atrevida de un personaje cuya conciencia de su bisexualidad está tan explícita desde la segunda temporada, cosa que no obedece al libro de Julia Quinn?

Básicamente, pese a que en grandes aspectos la serie ha cometido errores atroces con la versión de Rhimes, Bridgerton aún cuenta con cierta magia de la pluma de Quinn. Aunque visto lo visto, está claro que Francesca no tendrá una temporada para su propia historia, y que Michael nunca aparecerá en esta producción en donde nos tendremos que conformar con una versión que jamás fue contada en los libros de Julia Quinn. ¡Michaela!

Siendo honestos en este justo punto, ¿qué nos queda esperar para el resto de los hermanos Bridgerton? ¿Veremos en pantalla alguna vez una versión totalmente fiel a los libros de Quinn o seguiremos navegando entre la interpretación de Shonda Rhimes anhelando lo que pudo haber sido y nunca fue?

