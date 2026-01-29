Encerrados en un gallinero y obligados a pelear: arrestan a pareja de Missouri por brutal abuso infantil

Una pareja de Missouri enfrenta múltiples cargos por abuso y secuestro infantil tras revelarse que mantuvieron a dos adolescentes encerrados en un gallinero, los obligaron a pelear entre ellos y los sometieron a privación extrema. La madre habría cedido la custodia de los menores a cambio de un teléfono celular.

Chantel Hayford y Jerry Menees fueron arrestados a principios de este mes luego de que las autoridades documentaran un prolongado y severo patrón de abuso infantil contra dos adolescentes de 13 y 14 años, quienes habrían sido sometidos durante al menos dos años a encierros, violencia física, amenazas armadas y desnutrición extrema.

Los adolescentes eran obligados a pelear

La Oficina del Sheriff del Condado de Washington informó que el caso salió a la luz en diciembre, tras una alerta de la División de Servicios Familiares. Según la investigación, los menores eran encerrados en un gallinero y forzados a participar en las llamadas “noches de pelea”, durante las cuales se les obligaba a hacerse daño mutuamente. Uno de estos episodios ocurrió, incluso, durante la fiesta de cumpleaños de uno de los niños.

Las autoridades señalaron que la pareja también les disparaba con pistolas de aire comprimido, les suministraba drogas y alcohol, y los amenazaba con armas reales para evitar que denunciaran los abusos. Además, los menores eran privados de comida y refugio.

La madre cedió la custodia

El caso tomó un giro aún más perturbador cuando un adulto declaró que los adolescentes, visiblemente desnutridos, llegaron a su casa pidiendo comida. Posteriormente, la madre habría cedido la custodia de los niños a esta persona a cambio de un teléfono celular y un plan telefónico, un acuerdo que, según las autoridades, quedó documentado mediante un poder notarial.

Evaluaciones médicas revelaron que los adolescentes, que no estaban inscritos en ninguna escuela, no sabían leer ni escribir y presentaban un bajo peso severo.

Hayford enfrenta múltiples cargos, entre ellos secuestro en primer grado, abuso sexual, agresión doméstica, poner en peligro el bienestar de un menor y abuso o negligencia infantil. Menees, por su parte, fue acusado de secuestro, abuso infantil, acción criminal armada, uso ilegal de armas y agresión doméstica.

Ambos fueron detenidos el 13 de enero tras un allanamiento en su vivienda en Potosí, Missouri. La investigación continúa y las autoridades no descartan que surjan nuevos cargos.

