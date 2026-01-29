Errores que pueden hacerte perder tu permiso de trabajo

El permiso de trabajo en Estados Unidos, conocido como EAD (Employment Authorization Document), es un documento clave para miles de inmigrantes. Sin embargo, muchos lo pierden o enfrentan problemas graves por errores que podrían haberse evitado. Te decimos cuáles pueden ser esos errores para que puedas proteger tu estatus y tu derecho a trabajar legalmente.

1. Trabajar fuera de los términos autorizados

Uno de los errores más comunes es aceptar empleos que no están permitidos según el estatus migratorio. Algunas personas pueden trabajar solo para ciertos empleadores, en determinadas áreas o bajo condiciones específicas. Trabajar fuera de esos límites puede considerarse una violación migratoria y provocar la cancelación del permiso.

2. No renovar el permiso a tiempo

El permiso de trabajo tiene una fecha de vencimiento clara. Presentar la renovación fuera del plazo recomendado puede dejarte sin autorización para trabajar durante semanas o meses. Además, si el permiso vence y continúas trabajando, aunque sea por necesidad, puedes enfrentar consecuencias migratorias serias.

3. Proporcionar información falsa o incompleta

Errores en formularios, omitir información relevante o presentar datos falsos, incluso sin intención, puede ser motivo suficiente para que inmigración niegue o revoque el permiso de trabajo. Inconsistencias entre solicitudes anteriores y actuales suelen generar alertas en los sistemas migratorios.

4. Cambiar de estatus sin verificar el impacto laboral

Algunas personas cambian de estatus migratorio sin confirmar si ese cambio afecta su autorización de empleo. En ciertos casos, el nuevo estatus no permite trabajar automáticamente, lo que invalida el permiso anterior. Seguir trabajando sin autorización puede poner en riesgo futuros beneficios migratorios.

5. Tener problemas legales o antecedentes penales

Detenciones, cargos criminales o ciertos delitos, incluso menores, pueden afectar la validez del permiso de trabajo. Inmigración evalúa el historial legal del solicitante y puede revocar el documento si considera que existe un riesgo o una violación de las leyes.

6. Ignorar notificaciones de inmigración

No responder a cartas oficiales, solicitudes de evidencia o citas puede resultar en la negación o cancelación del permiso. Muchas personas pierden su autorización simplemente por no abrir o no entender una notificación enviada por USCIS.

7. Salir del país sin autorización adecuada

Viajar fuera de Estados Unidos sin el permiso correspondiente puede invalidar el proceso migratorio en curso. En algunos casos, al reingresar al país, el permiso de trabajo deja de ser válido automáticamente, especialmente si el estatus aún no está resuelto.

8. No informar cambios importantes

Cambios de dirección, estado civil o situación migratoria deben reportarse a tiempo. No hacerlo puede generar problemas administrativos que afecten la validez del permiso de trabajo o retrasen futuras renovaciones.

¿Cómo proteger tu permiso de trabajo?

Evitar estos errores requiere atención y organización. Revisar fechas, leer cuidadosamente cada documento y buscar orientación legal confiable cuando haya dudas puede marcar la diferencia. El permiso de trabajo no solo permite generar ingresos, también es una pieza clave para mantener estabilidad migratoria en Estados Unidos.

Mantenerlo vigente y en regla es una responsabilidad que puede evitar problemas mayores en el futuro.

