Montserrat Oliver revela que fue víctima de racismo en Estados Unidos por ser mexicana

La presentadora mexicana Montserrat Oliver, quien por años ha trabajado en compañía de Yolanda Andrade, sorprendió con el reciente testimonio que dio y en el que compartió que fue víctima de racismo en Estados Unidos.

Montserrat reveló lo anterior en una conversación que tuvo con el programa ‘Venga la Alegría’, en donde ahondó en detalles sobre el episodio que vivió con una mujer por el simple hecho de ser mexicana.

La animadora relató que la mujer en cuestión se negó a venderle uno de sus caballos, a pesar de que ya todo estaba puesto para cerrar el trato.

“A lo mejor dijo: ‘No, pues es mexicana. No se lo vendo’. No sé qué pasó por la cabeza de ella”, compartió Montserrat.

A pesar de la negativa de la mujer en hacer cualquier tipo de trato con ella, Montserrat se las ingenió y gracias a un conocido nacido en Estados Unidos pudo hacerse del caballo que tanto deseaba.

“Me hicieron ese racismo y lo compró el vecino de una amiga. Un gringo le dije: ‘Cómpralo tú, di que es para ti’ y ya lo tengo. El caso es que el caballo lo tengo yo”, reveló Montserrat acerca del equino que ya habita en el rancho que tiene en Texas.

A pesar del caso de racismo y discriminación que sufrió, la presentadora compartió que no tiene contemplado emprender acciones en contra de su agresora, al asegurar que no es el momento para hacerlo.

“Ahora la situación como está, calladita me veo más bonita”, dijo resignada la presentadora, quien no ha sido la única integrante de su familia que ha sido víctima de racismo en la Unión Americana, pues su hermana ya también pasó por una situación similar.

