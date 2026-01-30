Claudia Martín habla sobre su experiencia con la maternidad: “La etapa más retadora”

La actriz Claudia Martín decidió retomar su actividad en redes sociales con una publicación especial en la que rompió el silencio sobre su debut en la maternidad, así como de los desafíos a los que se ha enfrentado en estas primeras semanas de vida de su hijo Máximo.

A solo unas semanas de haber dado a luz, la protagonista de “El Amor No Tiene Receta” optó por reconectar con sus seguidores por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en la que se le cuestionó cómo ha vivido su debut como mamá.

Al respecto, la famosa dijo: “¡Ha sido la etapa más retadora de mi vida! Es una transformación completa de ti, de tu vida, de lo que piensas del mundo, de cómo manejas cada decisión que tomas… no ha sido nada fácil (por eso he estado desaparecida) pero poco a poco me he ido adaptando“, explicó desde sus historias de Instagram.

Asimismo, la estrella de la pantalla chica compartió una mirada a los altibajos que ha vivido a nivel emocional: “Es un shock muy fuerte. La maternidad es muy dura. Es estar 24/7 de aquí en adelante para tu hijo, el ser mamá primeriza hace que todo sea nuevo y que todas las decisiones que tomo me las cuestiono pero sé que doy lo mejor de mí y le entrego todo el amor que puedo a mí bebé“, explicó.

Si bien Claudia Martín aseguró que no atraviesa un periodo de depresión postparto, confesó que existen momentos de incertidumbre en los que es difícil encontrar un balance: “Ha sido una montaña rusa todo, vives en cansancio extremo todo el tiempo y con muchos cambios radicales en tu vida que obviamente afectan en tu estado de ánimo”, reconoció.

“Lo más importante es tener paciencia hacia ti misma, los demás hacia ti y sobre todo para el bebé“, dijo para concluir.

Fue el pasado 29 de diciembre cuando Claudia Martín y su esposo Carlos Said dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, y lo compartieron con el público a través de una emotiva publicación en redes sociales en la que expresó su gratitud por la llegada del pequeño Máximo.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste (…) El mejor regalo de Navidad eres tú Máximo Said Martín. ¡Bienvenido a la familia!“, escribió la famosa para acompañar el par de fotos de ella y de Carlos Said cargando en brazos a su bebé, mientras posaban frente a su árbol de Navidad.

