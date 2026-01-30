Djokovic y Carlos Alcaraz se verán las caras en final del Australian Open

El Australian Open tendrá un cierre histórico. Novak Djokovic y Carlos Alcaraz avanzaron este viernes a la final masculina tras superar exigentes partidos a cinco sets, y ahora protagonizarán un duelo cargado de simbolismo, récords en juego y choque generacional en Melbourne Park.

Djokovic logró abrirse camino hasta la final luego de imponerse al italiano Jannik Sinner en un intenso encuentro que se extendió por cinco mangas. Con ese triunfo, el serbio dejó atrás a uno de los dos jugadores que habían frenado su avance reciente en los torneos grandes y se colocó a una sola victoria de conquistar un inédito 25° título de Grand Slam en individuales.

Para alcanzar esa cifra sin precedentes, deberá vencer al otro obstáculo: Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, quien también sobrevivió a una batalla épica para instalarse en el partido decisivo del domingo.

“Siempre, para mí, también para Carlos por su edad y todo lo que ha logrado, la historia está en juego para ambos”, declaró Djokovic ante los periodistas reunidos en una pequeña sala del estadio, cerca de las 3:00 de la madrugada. “Finales de un Grand Slam. Hay mucho en juego”.

Dos caminos distintos hacia una final histórica

Alcaraz había sellado su pase a la final horas antes, tras imponerse al alemán Alexander Zverev en el partido más largo en la historia de las semifinales del Australian Open. El español ganó por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5, luego de 5 horas y 27 minutos de un duelo que comenzó bajo el calor de la tarde y terminó entrada la noche.

ABSOLUTE CINEMA 🎬



Alcaraz moves into his first AO final after a five set epic lasting 5 hours 27 minutes against Zverev! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/zdBB3yHcxt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Durante el encuentro, Alcaraz debió sobreponerse a calambres y molestias en la pierna derecha, incluyendo un controvertido tiempo médico en el tercer set. Aun así, resistió la presión, levantó un quiebre en el quinto parcial cuando Zverev servía para partido y encadenó los últimos cuatro juegos para sellar la victoria.

“Físicamente nos llevamos al límite hoy. Llevamos nuestros cuerpos al límite”, afirmó Alcaraz. “Pongo este partido en el primer lugar de los mejores que he ganado en mi carrera”.

El maratónico triunfo del español retrasó el inicio del choque entre Djokovic y Sinner, que finalmente comenzó pasada la medianoche. El serbio, de 38 años, terminó imponiéndose 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 poco después de la 1:30 a.m., tras 4 horas y 9 minutos de juego.

“Se siente surrealista”, dijo Djokovic. “Honestamente, se siente como si ya hubiera ganado algo esta noche. Sé que tengo que volver y enfrentar al número uno del mundo. Solo espero tener suficiente energía para competir de igual a igual”.

Djokovic también reconoció que estuvo cerca de quedar eliminado en rondas previas y que incluso se sintió fuera del torneo en los cuartos de final. Sin embargo, frente a Sinner mostró su mejor versión, neutralizando 16 de los 18 puntos de quiebre en contra y cortando una racha de cinco derrotas consecutivas ante el italiano.

“Tuve muchas oportunidades, no las aproveché y ese fue el resultado”, lamentó Sinner. “Sí, duele, sin duda”.

Ahora, Djokovic intentará mantener su récord perfecto en finales del Australian Open, donde ha ganado las 10 que ha disputado. Alcaraz, por su parte, buscará convertirse en el campeón más joven en completar el Grand Slam de carrera con apenas 22 años. La final promete ser un capítulo más en una rivalidad destinada a marcar época.



Sigue leyendo:

· Stanislas Wawrinka anunció la fecha de su retiro del tenis

· Djokovic se aparta de la Asociación de Tenistas Profesionales

· Alexander Zverev y tres jugadores Top 10 de la ATP jugarán el Abierto de Acapulco