Hechos de la semana en inmigración: ¿cambio de estrategia migratoria en Minnesota o solo apariencias?

La muerte a tiros del ciudadano estadounidense Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis el sábado 24 de enero ha desencadenado algunos cambios cosméticos en los operativos migratorios de Trump en Minnesota, pero la interrogante es cuál es su alcance real, si alguno.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fue relevado de sus funciones al frente de los operativos, y en su lugar llegó el zar de la frontera, Tom Homan, quien trató de aparentar cierta moderación en sus expresiones. Bovino, el asesor presidencial, Stephen Miller, y la secretaria del DHS, Kristi Noem, no tardaron en condenar a la víctima tildándolo de “terrorista doméstico” y “asesino” que tenía la intención de “atacar violentamente” a los agentes migratorios aunque los videos de la intervención presentan otra versión muy diferente a la oficial.

Homan incluso declaró que podría haber una reducción en los 3,000 agentes de ICE y de CBP destacados en Minnesota si hay colaboración de las autoridades locales y estatales en materia migratoria y si las manifestaciones en contra de los operativos bajan de intensidad.

Según la Associated Press, “Homan insistió en la necesidad de que las cárceles alerten al ICE sobre los reclusos que podrían ser deportados, afirmando que transferir a dichos reclusos a la agencia es más seguro, ya que así menos agentes tienen que salir a buscar a personas que se encuentran en el país de forma ilegal”.

Pero las autoridades estatales indicaron que ya esa colaboración ocurre, como por ejemplo, reteniendo reclusos hasta que ICE o CBP asuman su custodia.

Homan también insistió en que los operativos se centrarán en criminales, pero eso es lo que han alegado desde el comienzo aunque en la práctica, conducen detenciones indiscriminadas incluso de ciudadanos estadounidenses.

“La misión va a mejorar gracias a los cambios que estamos realizando internamente. Ninguna organización gubernamental es perfecta. Y el presidente Trump y yo, junto con otros miembros de la administración, hemos reconocido que se pueden y se deben realizar ciertas mejoras”, afirmó Homan.

Pero ayer el propio Trump pareció minimizar los cambios al responder que no cuando le preguntaron si habrá una reducción en la cifra de agentes destacados en Minneapolis. Aunque con Trump nunca se sabe.

En resumen, que en estos momentos los 3,000 agentes siguen en Minnesota al igual que los operativos, y el cambio de mando no implica que la estrategia de deportaciones masivas haya cambiado. Como Santo Tomás, hay que ver para creer si en efecto habrá algún cambio real.

Demócratas y Casa Blanca acuerdan evitar cierre gubernamental por el presupuesto del DHS

El acuerdo permite que el gobierno siga operando hasta septiembre al avanzar cinco proyectos de ley de gastos. Asimismo, financia al DHS por dos semanas, hasta el 13 de febrero, a sus niveles actuales mientras demócratas y republicanos negocian cambios al presupuesto del DHS/ICE ante reclamos de cambios tras las muertes a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

Los demócratas del Congreso, activistas y el público presionan para que ICE y CBP no reciban fondos adicionales en sus presupuestos para seguir financiando una violenta estrategia de deportaciones masivas conducida por agentes enmascarados. Y es que sin los nuevos fondos, las agencias, sobre todo ICE, son las mejores financiadas del gobierno federal.

“Este es un momento decisivo para los Estados Unidos de América. Lo que la nación presenció el sábado (la muerte de Pretti) en las calles de Minneapolis fue una abominación moral”, declaró el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York. “Lo que está haciendo ICE, al margen de la ley, es violencia sancionada por el Estado, y debe cesar. … Y el Congreso tiene la autoridad y la obligación moral de actuar”.

Como reportó La Opinión, los demócratas usarán las próximas dos semanas, antes de que venza la resolución que financia al DHS, para forzar reformas a las tácticas de ICE. “Entre las demandas planteadas se incluyen la obligación de que los agentes obtengan órdenes judiciales antes de realizar arrestos, reglas más claras de identificación durante los operativos, el uso obligatorio de cámaras corporales y la prohibición de pasamontañas que oculten el rostro de los agentes”, informó el diario angelino.

Ya la ley Big Beautiful Bill aprobada el año pasado, le asegura 170,000 millones de dólares al DHS para que su infraestructura de detenciones y deportaciones siga operando, tal y como lo está haciendo. Y el nuevo proyecto de gastos que aprobó la Cámara Baja y está en espera en el Senado le asigna a ICE 10,000 millones de dólares adicionales.

ICE planea construir dos mega centros de detención en Texas

De hecho, una investigación del Dallas Morning News, encontró que ICE planifica construir dos mega centros de detención en Texas, uno de ellos en Hutchins, cerca de Dallas, con capacidad para 9,500 personas, y otro en El Paso con 8,500 camas.

“Además, se planean otros dos centros de “procesamiento” más pequeños para San Antonio y Los Fresnos. El plan, impulsado por ICE como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, contempla albergar hasta 9,500 personas en una ciudad (Hutchins) de apenas 8,000 habitantes”, informó La Opinión.

Trump ha impuesto cuotas de 3,000 arrestos de inmigrantes diarios para expulsar a 1.1 millones anualmente.

Cita de la semana

“Quería crear un recurso de fácil acceso para que la gente pudiera conocer sus derechos en este país. Estoy ayudando a mi comunidad de una buena manera”, afirmó Julio Miramontes, de 14 años de edad, y estudiante de octavo grado en la El Sereno Middle School de California, quien diseñó una aplicación para orientar a los inmigrantes sobre qué responder si son detenidos por agentes migratorios.

