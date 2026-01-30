IndyCar celebrará carrera en Washington, anunció Trump

Las calles de Washington D. C. se preparan para recibir a la IndyCar este verano. El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva para organizar una carrera callejera en la capital del país como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia, que se conmemora el 4 de julio. El evento, que llevaría por nombre Freedom 250 Grand Prix, está previsto para el 23 de agosto.

La orden ejecutiva instruye a distintas agencias federales a coordinar el diseño de un circuito urbano cercano a la explanada del National Mall y a otros monumentos emblemáticos de Washington. La intención es que la carrera se integre al paisaje histórico de la ciudad y sirva como uno de los actos centrales del aniversario nacional.

Desde el Despacho Oval, Trump destacó la magnitud que podría tener el evento, tanto en asistencia como en impacto mediático. “Esto va a tener mucha gente, ni siquiera diré cuánta, porque creo que puede establecer un récord en las carreras. Va a ser muy, muy importante. Celebramos la grandeza del automovilismo estadounidense”, afirmó el mandatario.

Six ovals.

Six road courses.

Six street circuits.



All 18 races are coming to you on FOX. pic.twitter.com/KllftOlydY — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) January 30, 2026

La iniciativa se conoce pocos días después de que Trump compartiera en su red social Truth Social un video generado con inteligencia artificial que simulaba una carrera de IndyCar alrededor del Capitolio, una publicación que anticipó el tono simbólico y patriótico que busca imprimirle al proyecto.

Un circuito urbano con valor simbólico

El anuncio fue realizado junto a Roger Penske, propietario de IndyCar, del Indianapolis Motor Speedway y de equipos en distintas categorías del automovilismo, incluida NASCAR. Penske respaldó la idea de llevar la categoría a la capital y resaltó el significado de hacerlo en un escenario poco habitual para este tipo de competencias.

“Este será un evento verdaderamente memorable que celebra la independencia de nuestro país y el legado de patriotismo, innovación y excelencia que impulsa el automovilismo en todo Estados Unidos”, señaló Penske en un comunicado difundido este viernes. En otra declaración, agregó que “no había mejor manera para nosotros de llevar la industria automotriz y la velocidad al área de DC, y de tener la oportunidad de competir aquí con nuestros IndyCars”.

La orden ejecutiva establece que los Departamentos de Transporte y del Interior tendrán un plazo de dos semanas para designar una ruta que sea adecuada para una carrera callejera de IndyCar y que, al mismo tiempo, “muestre la majestuosidad de nuestra ciudad capital” en el marco del aniversario 250 de la independencia. El comunicado oficial de la categoría indicó que el trazado incluiría el National Mall.

Trump también expresó su entusiasmo personal por el automovilismo. “Va a ser muy emocionante. Me encantan las carreras. No tengo mucho tiempo para verlas, pero me encantan”, dijo, al imaginar monoplazas circulando cerca de la Casa Blanca a velocidades cercanas a las 200 millas por hora.

La IndyCar atraviesa en 2026 una temporada de 17 carreras, que comienza el 1 de marzo en St. Petersburg, Florida, y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey, California. De concretarse, la cita en Washington se sumará como uno de los eventos más singulares del calendario y marcará un precedente para la categoría en Estados Unidos.



Sigue leyendo:

· Pato O’Ward cree que para pelear el campeonato de IndyCar no puede permitirse ningún “desliz”

· México, fuera del calendario de la IndyCar para 2026

· Colapinto sorprendió con una foto de 2026 junto a Checo Pérez: “Qué viejo estoy”