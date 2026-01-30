Se revelan las primeras fotos de las estrellas de la película biográfica de The Beatles

Más de medio siglo después de su último concierto en la azotea de Apple Corps, The Beatles vuelven a capturar la atención mundial. Esta vez, no será a través de la música, sino del cine. Sony Pictures reveló las primeras imágenes de ‘The Beatles: A Four-Film Cinematic Event’, un ambicioso proyecto dirigido por el ganador del Oscar Sam Mendes, que promete una mirada sin precedentes a la leyenda de los “Fab Four”.

La premisa es tan audaz como el legado de la banda: cuatro películas biográficas interconectadas, cada una centrada en un miembro específico de ‘The Beatles’.

El elenco reúne a algunos de los talentos británicos más destacados del momento: el nominado al Oscar Paul Mescal da vida a la versión joven de Paul McCartney; Harris Dickinson interpreta a John Lennon en su etapa más madura, cercana a las sesiones de ‘Let It Be’; el también nominado al Oscar Barry Keoghan se mete en la piel de Ringo Starr, capturando su icónico estilo y el período de 1968; y Joseph Quinn personifica a George Harrison de finales de los sesenta.

El actor Barry Keoghan se mete en la piel de Ringo Starr durante el período de 1968.

Crédito: Cortesía Sony Pictures.

Las fotografías promocionales confirman el meticuloso trabajo de caracterización. Desde el emblemático corte “tazón” de McCartney que luce Mescal, hasta las gafas circulares y melena de Lennon en Dickinson, el parecido con las figuras históricas es notable.

Harris Dickinson interpreta a John Lennon en la cinta.

Crédito: Cortesía Sony Pictures.

Un elenco estelar que va más allá de la banda

El universo beatle no estaría completo sin las figuras que los rodearon. El reparto se amplía con nombres de primer nivel que darán vida a socios clave: Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.

Paul Mescal da vida a la versión joven de Paul McCartney.

Crédito: Cortesía Sony Pictures.

Completan el cuadro James Norton como el visionario mánager Brian Epstein y Harry Lloyd como el genial productor George Martin.

Sam Mendes, quien anunció el proyecto en la CinemaCon del año pasado, lo describió como “la primera experiencia cinematográfica cantable” y una oportunidad única para “comprenderlos un poco más a fondo”.

Joseph Quinn personifica a George Harrison de finales de los sesenta.

Crédito: Cortesía Sony Pictures.

Aunque los detalles de la trama —como el período exacto que cubrirá cada filme o el grado de superposición entre ellas— se mantienen bajo reserva, se confirma que la producción ya está en marcha.

El estreno mundial de este evento cinematográfico de cuatro partes está programado para abril de 2028, ofreciendo a una nueva generación —y a los fans de siempre— una visión íntima y multifacética de la banda que definió una era, desde el estallido de la Beatlemanía hasta su disolución en 1970 y el legado imperecedero de McCartney y Starr, los dos miembros sobrevivientes.

La espera será larga, pero las primeras imágenes sugieren que el viaje promete ser extraordinario. The Beatles, una vez más, están listos para aterrizar en la cultura popular con una fuerza renovada.

