Un criminal prófugo y 36 detenidos: Así era la red criminal de Ryan Wedding

Tras el arresto de Ryan Wedding en la Ciudad de México, el exatleta olímpico canadiense se une a sus antiguos presuntos cómplices, quienes ya han sido detenidos.

El hombre de 44 años presuntamente está detrás de una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del planeta y es responsable de decenas de muertes, pero no trabajaba solo.

Hasta la fecha, 36 personas han sido arrestadas y acusadas en relación con el supuesto imperio de la droga de Wedding.

Funcionarios del Departamento de Justicia anunciaron la búsqueda de Wedding en octubre de 2024 después de que otro sospechoso canadiense, Andrew Clark, fuera detenido por presuntamente dirigir los asesinatos de dos familiares en Caledon, Ontario, el 20 de noviembre de 2023, “en represalia por el robo de un cargamento de drogas que pasó por el sur de California”.

Pero era a Wedding a quien buscaban las autoridades, calificándolo en la acusación formal de “atleta olímpico convertido en narcotraficante”, acusado de “liderar un grupo transnacional del crimen organizado dedicado al tráfico de cocaína y al asesinato, incluso de civiles inocentes”, declaró entonces el fiscal federal Martín Estrada en un comunicado.

Wedding y Clark, quienes residían en México, fueron dos de los 16 acusados de “enviar rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y Estados Unidos”.

Clark fue arrestado por las autoridades mexicanas el 8 de octubre de 2024. Cuatro hombres —Hardeep Ratte, Gurpreet Singh, Rakhim Ibragimov y Malik Cunningham— fueron arrestados en Ontario.

Otros tres canadienses —Nahim Jorge Bonilla, Ranjit Singh Rowal e Iqbal Singh Virk— fueron arrestados en EE.UU.

Además de las imputaciones, las fuerzas del orden incautaron más de una tonelada de drogas y recopilaron pruebas sobre numerosos homicidios y conspiraciones para cometer asesinatos.

En noviembre de 2025, el Departamento de Justicia de EE.UU., el FBI y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) identificaron a 10 personas, entre ellas siete canadienses, que ayudaron a Wedding a localizar y facilitar el asesinato de un testigo clave.

Como se informó anteriormente, los acusados ​​arrestados fueron Atna Ohna, de Laval, Quebec; Gursewak Singh Bal, de Mississauga; Allistair Chapman, de Calgary; Ahmad Nabil Zitoun, de Edmonton; Carmen Yelinet Valoyes Florez, de Bogotá, Colombia; Yulieth Katherine Tejada, de Orlando, Florida, residente permanente en Colombia; Edwin Basora-Hernandez, de Montreal; Wilson Riascos, de Cali, Colombia; y Rolan Sokolovski, de Toronto.

¿Tercero al mando?

Los fiscales afirman que Sokolovski desempeñó un papel clave en la red de narcotráfico y fue responsable del lavado de cientos de millones de dólares en activos, incluyendo criptomonedas y artículos de lujo, presuntamente a través de su negocio de joyería.

La fiscal federal de la Corona, Heather Graham, llegó incluso a identificarlo como el tercero al mando después de Wedding.

La audiencia inicial de fianza de Sokolovski comenzó el 12 de enero, mientras solicita su liberación antes de su audiencia de extradición, donde sus registros financieros fueron examinados y los fiadores propuestos testificaron a su favor.

El juez del Tribunal Superior de Ontario, Peter Bawden, está programado para emitir su decisión sobre la fianza el próximo mes.

El abogado Deepak Paradkar, de Brampton, está acusado de participar en la operación internacional de narcotráfico de Wedding, incluyendo haberle aconsejado a Wedding que matara a un testigo.

El presunto “abogado de la cocaína” fue arrestado en noviembre y se enfrenta a la extradición a Estados Unidos, donde podría recibir cadena perpetua si es declarado culpable de cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato y conspiración para tomar represalias contra un testigo.

Paradkar representó anteriormente al asesino en serie Dellen Millard y estuvo vinculado al contrabando de cartas clandestinas de su cliente encarcelado a su novia en el exterior.

¿Quiénes siguen en libertad?

Un canadiense, Gennadii Bilonog, sigue prófugo y presuntamente trabajaba como “despachador” para la presunta red de narcotráfico de Wedding, recogiendo cocaína en California para transportarla a Canadá.

El criminal, también conocido como “John”, según el FBI, es buscado por su “presunta participación en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros lugares de Estados Unidos”.

