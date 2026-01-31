Los archivos de Jeffrey Epstein no paran de exhibir su relación con figuras de alto perfil

La reciente relevación de más de 3.5 millones de páginas, 2,000 videos y 180,000 imágenes pertenecientes a los archivos del financiero Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores quien se quitó la vida en una celda de una cárcel federal, continúa generando controversia debido a los nombres e imágenes de figuras de alto poder que aparecen en ellos.

A más de seis años desde el suicidio de Epstein, la telaraña de relaciones que tejió junto a su cómplice y expareja Ghislaine Maxwell incluye a millonarios, políticos e incluso miembros de la realeza europea, quienes en la actualidad tratan de desmarcarse a toda costa de ellos para evitar ensuciar sus nombres.

Entre los correos electrónicos expuestos se encuentran varios donde se exhiben comunicaciones entre Epstein y alguien a quien nombra “El Duque”, posiblemente una figura de la realeza británica. Sin embargo, no se describe ninguna situación irregular en su comunicación que pudiera considerarse irregular o delictiva.

En otros emails se constata que Jeffrey Epstein también solía relacionarse con más personajes de la realeza, pero hasta el momento tampoco existen indicios donde se demuestre que acudían a él para acceder a su red se explotación sexual.

Departamento de Justicia continúa sin confirmar si publicará más documentos de los archivos Epstein. (Crédito: Jon Elswick / AP)

Llama la atención que en la más reciente publicación de archivos figura un listado de denuncias recopiladas por el FBI de personas que llamaron a la línea del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas para, sin pruebas de por medio, acusar a Donald Trump y a otras figuras de alto nivel presuntamente por acceder a los servicios ofrecidos por Epstein.

“Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, indicó el Departamento de Justicia a través de un comunicado.

En espera de que el Departamento de Justicia confirme si todavía existen más archivos por compartir, en uno de los correos revelados sale a relucir el nombre del magnate sudafricano Elon Musk quien, en 2012, contactó a Epstein para obtener información sobre una de sus fiestas a la cual estaba interesado acudir como anteriormente ya lo había hecho.

“¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla? He estado trabajando al límite de mi cordura este año y, por eso, una vez que mis hijos regresen a casa después de Navidad, realmente quiero salir de fiesta en St. Barts o en otro lugar y relajarme”, indica parte del mensaje escrito por el hombre más rico del planeta.

