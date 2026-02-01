Demanda acusa a hospital de dar de alta a dentista que asesinó a su exnovia y se suicidó en Connecticut

La familia de Caroline Ashworth, una joven de 21 años asesinada en agosto de 2022 en Connecticut, presentó una demanda civil contra el hospital psiquiátrico que dio de alta a su agresor, un dentista de 59 años, pese a que —según la querella— había expresado ideaciones homicidas y una obsesión extrema con la víctima.

De acuerdo con la demanda, citada por Hartford Courant, Ashworth conoció a Michael Mollow cuando tenía 18 años, a finales de 2019 o principios de 2020. Durante los tres años de relación, Mollow presuntamente abusó física y psicológicamente de la joven, controlando aspectos clave de su vida, como el uso de su automóvil y su teléfono celular.

Advertencias ignoradas

Tras múltiples llamadas policiales por violencia doméstica, Ashworth abandonó la vivienda de Mollow el 22 de agosto de 2022. Al día siguiente, el dentista ingresó en un hospital psiquiátrico, donde —según la demanda— declaró estar “totalmente obsesionado” con su exnovia y reconoció tener pensamientos homicidas hacia ella.

Aunque fue admitido bajo un certificado médico de emergencia de 15 días, que permite la hospitalización involuntaria sin orden judicial, Mollow fue dado de alta tras apenas dos días, pese a que presuntamente estaba dispuesto a permanecer internado. La demanda sostiene que la liberación fue prematura e injustificada.

Antes de su hospitalización, Mollow habría admitido a personal médico que mezclaba alcohol con Xanax obtenido ilegalmente, que poseía varias armas de fuego y que tenía permiso para portar pistolas. La policía fue notificada de estas declaraciones, aunque —según la querella— el caso fue marcado como “inactivo” en menos de 90 minutos y nunca se alertó directamente a Ashworth.

El crimen

Un día después de ser dado de alta del centro psiquiátrico St. Vincent, Mollow presuntamente siguió a Ashworth hasta un complejo residencial en Wethersfield, donde la confrontó en un estacionamiento y le disparó tres veces, causándole la muerte. Posteriormente, se suicidó con la misma arma.

La madre de la víctima, Angela Ashworth, interpuso la demanda contra SVMC Holdings Inc., propietaria del hospital, alegando negligencia por no haber tomado medidas adecuadas para proteger a su hija, pese a contar con información clara sobre el riesgo que representaba Mollow.

Debate legal

Durante una audiencia ante la Corte Suprema de Connecticut, el abogado de la familia argumentó que el hospital tenía la obligación de advertir y actuar ante un peligro previsible. En contraste, la defensa del centro médico sostuvo que no existía un “deber de advertencia” y que Ashworth ya conocía el historial de amenazas de su expareja.

El caso judicial sigue pendiente y, según los registros, la selección del jurado está prevista para diciembre.

