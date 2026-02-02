window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Informe contradice a Trump y revela que inmigrantes representan menos del 5% del fraude a programas sociales

Según informe, el 95% de las pérdidas por fraude, estimadas en $5,500 millones de dólares, fue cometido por ciudadanos estadounidenses

Expertos aseguran que casos aislados se convirtieron en una retórica generalizada por Trump.

Por  La Opinión

Mientras el presidente Donald Trump intensifica su discurso contra la inmigración y ordena la retención de fondos federales para programas sociales en estados gobernados por demócratas, nuevos datos desmorona uno de los principales argumentos de su gobierno: la supuesta responsabilidad de los inmigrantes en el fraude a los beneficios públicos.

Un informe del Instituto Cato, un centro de investigación de orientación libertaria y poco sospechoso de simpatías progresistas, reveló que los inmigrantes sin ciudadanía estadounidense representan menos del 5% del fraude a programas sociales en Estados Unidos.

De acuerdo a los datos, entre 2013 y 2024, el 95% de las pérdidas por fraude, estimadas en $5,500 millones de dólares, fue cometido por ciudadanos estadounidenses, mientras que los no ciudadanos apenas concentraron el 4.6%.

El reporte, basado en datos de la Comisión de Sentencias de EE. UU., señala además que los inmigrantes defraudan un 31% menos que los ciudadanos y tienen un 8% menos de probabilidades de ser condenados por este tipo de delitos. Lejos de aumentar, las sentencias por fraude a programas sociales entre inmigrantes han caído un 57% desde 2015.

Aun así, el gobierno de Trump ha usado casos aislados, como el escándalo de fraude en programas de cuidado infantil vinculado a miembros de la comunidad somalí en Minnesota, para justificar operativos migratorios masivos, restricciones a la inmigración “del tercer mundo”, la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para somalíes y nuevas prohibiciones de viaje.

Incluso, la administración anunció que retendrá fondos clave para programas de asistencia infantil y familiar en cinco estados liderados por demócratas: California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) afirmó, sin presentar pruebas públicas, que existen “sospechas” de que beneficios fueron otorgados a personas no elegibles.

Los programas afectados, como el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y la Subvención en Bloque para Servicios Sociale, benefician directamente a niños y familias de bajos ingresos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses. Gobernadores y legisladores demócratas han acusado a la Casa Blanca de usar a los más vulnerables como arma política.

“Nuestros niños no deberían ser peones políticos”, advirtió la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien no descartó llevar al gobierno federal a los tribunales. Desde California, la oficina del gobernador Gavin Newsom fue más dura y calificó al presidente como un “mentiroso compulsivo”, defendiendo el historial del estado en la lucha contra el fraude.

