Murió el periodista Raúl Benoit

El periodismo latinoamericano está de luto. Raúl Benoit, uno de los reporteros de investigación más influyentes, falleció el pasado viernes 30 de enero en la ciudad de Miami.

A sus 65 años, el periodista colombiano-estadounidense partió en paz y rodeado de su familia, luego de enfrentar secuelas derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV) y el avance de la enfermedad de Parkinson.

La noticia fue confirmada por su hijo, Felipe Benoit, a través de un sentido mensaje en redes sociales: “Se fue un hombre valiente que siempre vivió para la verdad”, informó.

La salud de Benoit se había visto seriamente comprometida desde 2015, cuando un infarto cerebral lo mantuvo en coma durante tres meses, marcando un punto de inflexión que lo alejó de las pantallas.

Una carrera marcada por la valentía

Benoit inició su camino en los medios de comunicación con apenas 16 años en el diario El País de Cali, donde fue colaborador y después coordinador de la sección Gente Joven.

Más adelante, con 18 años, presentó y dirigió programas juveniles en Caracol Radio. Con el tiempo, su rigor lo llevó rápidamente al estrellato internacional con la cadena Univision, donde fue pieza clave del programa de investigación Aquí y Ahora.

Su legado está cimentado en su inquebrantable compromiso contra el crimen organizado. Fue uno de los primeros en denunciar la infiltración de los carteles de la droga en la política colombiana, lo que le valió amenazas de muerte, atentados e incluso un secuestro ordenado por Pablo Escobar.

Tras sobrevivir a un ataque en el año 2000 donde murió uno de sus escoltas, se vio obligado al exilio en Estados Unidos.

Galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1987, Benoit deja un vacío inmenso en el periodismo.

