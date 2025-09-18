Brad Everett Young, conocido por su papel en ‘Grey’s Anatomy’, fallece a los 46 años

Hollywood está de luto. El actor y fotógrafo Brad Everett Young, conocido por sus participaciones en series como ‘Grey’s Anatomy’ y películas como ‘Jurassic Park III’ y ‘The Artist’, falleció a los 46 años tras sufrir un trágico accidente automovilístico en la autopista 134 de California.

El deceso fue confirmado por su publicista, Paul Christensen, quien informó a The Hollywood Reporter que Young conducía solo, de regreso a casa después de ver una película, cuando fue impactado por un vehículo que circulaba en dirección contraria.

“Murió en la escena”, declaró Christensen, quien pidió respeto y privacidad para la familia y amigos en este difícil momento. El otro conductor involucrado sobrevivió y fue trasladado a un hospital; las autoridades aún no han revelado más detalles sobre su estado o las circunstancias legales del incidente.

Un legado en el entretenimiento

Nacido en Virginia, Brad Everett Young llegó a Los Ángeles con la intención de estudiar medicina, pero el destino lo llevó por un camino distinto: la actuación. En 2015 recordó: “En el primer mes aquí, salí a mi primera audición para una serie de televisión, la reservé, me uní al Screen Actors Guild y el resto fue historia”.

Su carrera como actor lo llevó a participar en producciones emblemáticas como ‘Boy Meets World’, ‘Felicity’, ‘Numb3rs’, y por supuesto, ‘Grey’s Anatomy’. Pero su talento no se limitó a la actuación. Young también se destacó como fotógrafo de celebridades, capturando imágenes de estrellas como Sarah Michelle Gellar, David Harbour y Emma Caulfield Ford para revistas de prestigio como Vogue, Variety y The Hollywood Reporter.

Además, fue el fundador de Dream Loud Official, una iniciativa dedicada a promover la educación artística en escuelas estadounidenses. “La pasión de Brad tanto por las artes como por las personas detrás de ellas era inigualable”, expresó su publicista. “Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”.

La noticia conmocionó a la comunidad artística. La actriz Jen Lilley, conocida por sus papeles en ‘General Hospital’ y ‘Days of Our Lives’, publicó un sentido homenaje en Instagram:

“El hombre que acaba de tomar esta foto está muerto. Me desperté en shock e incredulidad… @bradley206 era uno de mis amigos más queridos. Siempre me hacía reír, era el único fotógrafo en el que confié plenamente… No es justo. Simplemente no es justo. Ama bien a tus amigos y familias. ¡Sigue compartiendo la verdad y el amor con ellos! La vida es más corta de lo que nunca esperamos”.

Seguir leyendo: