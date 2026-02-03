La reacción de Petro al recibir la gorra de Trump: “No fue un juego para mí”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este martes un encuentro de aproximadamente dos horas con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington. Aunque los detalles oficiales de la conversación se dieron a conocer a cuentagotas, el mandatario colombiano reveló posteriormente un episodio que llamó la atención: el regalo de la icónica gorra roja con la frase “Make America Great Again”.

Según explicó Petro, la gorra incluía los números 45 y 47 bordados en los costados, en referencia al primer mandato de Trump (2017–2021) y al actual periodo presidencial que se extiende de 2025 a 2029. Un símbolo ampliamente reconocido del trumpismo que, lejos de pasar desapercibido, fue interpretado con seriedad por el presidente colombiano.

Un gesto simbólico en la Casa Blanca

De acuerdo con Caracol Radio, Petro relató que decidió responder al obsequio de forma simbólica. “Yo cogí un bolígrafo, había como diez bolígrafos muy bonitos, y le puse la ‘S’ a América”, señaló, modificando el lema original como una forma de marcar distancia ideológica.

El mandatario fue enfático al aclarar que el momento no fue una broma para él. “Puede haber sido chistoso para el presidente Trump, pero para mí fue muy serio”, afirmó, subrayando que los símbolos políticos tienen un peso que trasciende lo anecdótico, especialmente en un contexto diplomático.

Impresiones del encuentro entre Petro y Trump

Durante la conversación, Petro también compartió sus impresiones sobre la Casa Blanca: “No conocía la Casa Blanca, ahora la vi más bonita”. E incluso se animó a calificar a Trump como “un buen diseñador”, al destacar cambios realizados en la residencia presidencial.

El presidente colombiano explicó que la reunión se dio con una buena participación de distintos sectores del gobierno estadounidense. “Me encontré con un Gobierno que se reúne en su máximo nivel. Me sirvieron un rico tinto colombiano”, relató.

Política internacional

Petro señaló que durante el encuentro también se abordaron temas clave de la agenda global, como el papel de las Naciones Unidas, los desafíos del escenario internacional actual y las perspectivas de futuro, por lo que a su juicio, la reunión fue entre gobiernos y no entre facciones políticas.

Más allá del intercambio simbólico de la gorra, el encuentro entre Petro y Trump evidenció la importancia del diálogo institucional entre Colombia y Estados Unidos, en un contexto marcado por tensiones.

