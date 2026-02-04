Arsenal tumba al Chelsea y clasifica a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra

El Arsenal aseguró este martes su lugar en la final de la Copa de la Liga inglesa tras vencer 1-0 al Chelsea en el Emirates Stadium, en un partido que quedará marcado como uno de los más pobres en espectáculo de los últimos años. El pase se definió en el minuto 97, cuando Kai Havertz sentenció la eliminatoria y confirmó el global favorable tras el 2-3 de la ida.

El equipo de Mikel Arteta cumplió con el objetivo sin asumir riesgos y disputará su primera final desde 2020, con la posibilidad de sumar el cuarto título desde la llegada del técnico español al club del norte de Londres.

Un partido sin ritmo ni ambición ofensiva

El Arsenal vs Chelsea estuvo lejos de ser una semifinal vibrante. Pese a la obligación de los Blues de buscar la remontada y al favoritismo de los Gunners como locales, el encuentro careció de intensidad y profundidad.

Las estadísticas fueron el reflejo de un duelo espeso: apenas tres disparos a puerta en los 90 minutos, uno de ellos el tanto definitivo en el tiempo añadido.

Planteamiento conservador y noche lluviosa en Londres

Bajo una persistente lluvia, el Arsenal salió al campo con una propuesta claramente orientada a defender la ventaja, mientras que el Chelsea, sorprendentemente cauteloso, nunca logró imponer condiciones.

Los Blues apostaron por una defensa de cinco jugadores, una fórmula poco habitual en el club en los últimos años, con la intención de resistir y buscar opciones en la segunda mitad. Sin embargo, la estrategia no se tradujo en peligro real.

Una primera parte para el olvido

La primera mitad fue una de las más flojas que se recuerdan en el Emirates. El único disparo reseñable fue un intento lejano de Enzo Fernández que obligó a intervenir a Kepa Arrizabalaga.

El Arsenal se mostró cómodo con el 0-0, consciente de que no necesitaba marcar, mientras que el Chelsea, con Liam Delap y Joao Pedro en ataque, fue incapaz de generar desequilibrio.

Cambios sin impacto y un Chelsea sin reacción

Tras el descanso, el Chelsea intentó variar el guion con disparos desde fuera del área y múltiples cambios ofensivos. Ingresaron Estevao, Cole Palmer y Alejandro Garnacho, pero ninguno logró alterar el rumbo del partido.

Ni siquiera en el tramo final, cuando estaba a un gol de forzar la prórroga, el equipo dirigido por Liam Rosenior dio la sensación de estar cerca. Un remate de Enzo Fernández a la grada fue lo más peligroso de un intento final que nunca cuajó.

Havertz decide y el Arsenal mira a Wembley

Cuando el empate parecía definitivo, Kai Havertz aprovechó un contragolpe en la última jugada del partido, superó a Robert Sánchez y marcó el gol que selló el pase del Arsenal a la final del 22 de marzo en Wembley.

Los Gunners buscarán entonces la tercera Copa de la Liga de su historia, la primera desde 1993, que se sumaría a la FA Cup y las dos Community Shield conquistadas bajo el mando de Arteta.

Un Arsenal con opciones en todas las competiciones

Este triunfo representa la primera piedra de un posible póker de títulos, ya que el Arsenal continúa con vida en las cuatro competiciones que disputa esta temporada.

El rival en la final saldrá del cruce entre Manchester City y Newcastle United, en lo que promete ser un desafío de máxima exigencia para un Arsenal que, aun sin brillo, sigue avanzando.

