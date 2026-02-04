Arturo Olivé celebra el regreso de la NFL a México: compromiso, emoción y una relación que sigue creciendo

Más allá del anuncio oficial, lo que domina el ambiente es la emoción. Para Arturo Olivé, director general de la NFL en México, la confirmación de que la liga regresará al país durante tres años consecutivos representa mucho más que una agenda de partidos: es la validación de un proyecto que ha madurado con el tiempo y que hoy coloca a la Ciudad de México como un pilar del crecimiento internacional de la liga.

“Felices de la noticia que nos dio el comisionado ayer y estamos muy comprometidos para brindar a nuestros aficionados en México, la base de aficionados más grande fuera de Estados Unidos, uno de los mejores eventos que podamos presentar”.

Olivé habla desde un lugar de orgullo y responsabilidad. La continuidad era uno de los grandes objetivos de la NFL México, y ahora es una realidad que permitirá construir una relación más sólida y constante con la afición.

“Confirmado que vuelve a México. Tres años consecutivos que nos permitirán construir esa regularidad que hemos estado buscando”, agregó.

El directivo también se muestra consciente del momento que vive la afición mexicana de la NFL, a la que describe como diversa, apasionada y única a nivel global. Para Olivé, el crecimiento no es casualidad, sino el resultado de una base profundamente arraigada en el país.

“Ha crecido el número de aficionados: Hombres, mujeres, niños, adultos. Somos de los pocos países donde hay aficionados a todos y cada uno de los 32 equipos de la liga. No es un esfuerzo de NFL en México, es un esfuerzo de toda la gran familia del fútbol americano que tenemos. La presencia que tenemos a diferentes niveles: flag, infantil, juvenil, mayor, en fin… Tenemos una plataforma con la cual trabajar que ya quisieran muchos de los países representados por colegas míos en la NFL internacional. Tenemos esa bendición y creo que la estamos aprovechando”.

La relación de Olivé con el comisionado y los dueños del equipo

Ese trabajo, admite, no podría sostenerse sin la relación cercana que existe con las más altas esferas de la liga. Olivé se expresa con tranquilidad y confianza al hablar de Roger Goodell y de los dueños de los equipos, una señal clara de respaldo institucional.

“Tenemos una relación de mucho respeto mutuo. Siempre muestran interés en México en qué es lo que se hace y sucede. A mí me da mucho gusto que podamos estar presentes con estos personajes a este nivel, porque el comisionado siempre pregunta cómo vamos, qué necesitamos. Los dueños también son grandes apoyadores de nuestras iniciativas. Son 10 equipos de la liga con derechos especiales en México, conectando más y mejor con sus bases de aficionados en México y creo que es una espiral positiva en ascenso, con el tipo de aliados a ese nivel que nos da mucho gusto tener y que nos compromete a seguir trabajando y a no soltar el balón”.

El juego regresa, pero la verdad es que nunca nos fuimos… NFL Mexico City Game pic.twitter.com/nucR93rxdk — NFL México (@nflmx) February 3, 2026

¿Qué equipos jugarán en México?

Aunque la expectativa del público es alta, Olivé se mantiene sereno respecto a los detalles que aún faltan por definirse, como los equipos y fechas de los partidos en México.

“No lo sabemos todavía. Mis jefes están en conversaciones con todos y cada uno de los equipos. Francamente no sé por dónde va y cuando sea el momento ellos nos lo informarán, tanto fechas como equipos y nosotros lo haremos con ustedes y a través de ustedes para llegar a sus amables aficionados”.

Cierre de la temporada 2025 y show de Bad Bunny

Finalmente, sobre el espectáculo de medio tiempo que protagonizará Bad Bunny, Olivé opinó al respecto y confesó que aún le falta por aprender sobre la música del afamado artista.

“Yo espero que sea un gran show. Te soy franco, tengo que pedir asesoría a mis hijos, pero me parece que es un gran artista y creo que nos brindará un gran show en el medio tiempo”.

Y con la temporada 2025 llegando a su fin, su balance personal fue claro y contundente: “Fantástica, creo que la palabra la describe y esperemos que tengamos un gran cierre el domingo en Santa Clara con un extraordinario Super Bowl LX”, conluyó.

