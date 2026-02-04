EE.UU. y México acuerdan Plan de Acción sobre Minerales Críticos

Estados Unidos y México anunciaron un “Plan de Acción sobre Minerales Críticos” en el cual se trabajará de manera conjunta para desarrollar políticas y mecanismos comerciales coordinados que mitiguen las vulnerabilidades de la cadena de suministro de minerales críticos.

“El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones”, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

A través de un comunicado, la administración de Donald Trump dijo que este plan de acción fortalecerá la cooperación bilateral y aumentará la cadena de suministros entre ambos países.

“Esta labor incluirá la identificación de minerales críticos específicos de interés, la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones de minerales críticos y la consulta sobre cómo incorporar dichos precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos”, menciona la misiva.

El aluminio está considerado dentro de los llamados minerales críticos. Crédito: Daniel R. Patmore | AP

“A medida que nos acercamos a la Revisión Conjunta del T-MEC, este Plan de Acción es un paso importante para fortalecer la cooperación bilateral y aumentar la resiliencia de la cadena de suministro con socios afines”, señala el comunicado.

Jamieson Greer agradeció al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, su liderazgo y compromiso para fortalecer la colaboración en minerales críticos, además de profundizar la alianza estratégica entre México y Estados Unidos.

Los llamados minerales críticos, como el aluminio, el litio o el zinc, son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera clave para la economía y la seguridad nacional.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· Sheinbaum dice que la ONU perdió “mucha fuerza” por lo que tiene que fortalecerse ante conflictos internacionales