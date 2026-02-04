Hallan desmembrado el cuerpo de una madre de cuatro hijos en un edificio público de Brooklyn

Las autoridades de Nueva York investigan el brutal asesinato de Michelle Montgomery, una mujer de 39 años y madre de cuatro hijos, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y oculto en bolsas de basura dentro del cuarto de compactadores de un edificio de vivienda pública en Brooklyn.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) identificó a Montgomery como la víctima hallada la mañana del domingo por un empleado de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) en el complejo residencial Borinquen Houses, ubicado en el vecindario de Williamsburg.

El hallazgo en el cuarto de basura

Según informaron las autoridades, el trabajador de NYCHA intentaba retirar los desechos cuando notó que una de las bolsas era demasiado pesada. Al abrirla, descubrió restos humanos que posteriormente fueron identificados como los de Montgomery.

La policía acudió al lugar poco después de las 9:30 de la mañana. En un breve comunicado, el NYPD confirmó que no se han realizado arrestos y que la investigación continúa abierta.

Su última aparición en redes sociales

Menos de 12 horas antes del hallazgo, Montgomery había publicado un video en Facebook en el que se la ve bailando en el restaurante Mama Taco, en el área de Williamsburg. El video fue subido a las 11:19 de la noche del sábado.

Amigos cercanos de la víctima dijeron a la cadena local WPIX que no reconocen a las personas que aparecen junto a ella en la grabación. “No tenemos idea de quiénes son”, afirmó una amiga, quien agregó que Montgomery solía etiquetar en redes sociales a las personas con las que salía.

La familia exige respuestas

Montgomery residía con su esposo y sus hijos en el vecindario de Gowanus, también en Brooklyn. Su esposo, Anthony Echevarria, habló con varios medios locales para pedir colaboración ciudadana y esclarecer lo ocurrido.

“Confío en su juicio, confío en cómo se manejaba”, dijo Echevarria a News 12 Brooklyn, aunque reconoció no entender cómo su esposa terminó en otro vecindario. “No puedo comprender por qué estaba allí”, afirmó.

En declaraciones a WPIX, el hombre fue directo: “Averigüen qué fue lo que realmente pasó. Eso es lo que ayudará a llevar ante la justicia al hombre que despedazó a mi esposa”.

El médico forense realizó una autopsia preliminar el lunes, pero no ha divulgado la causa oficial de la muerte, según informaron medios locales.

Las autoridades continúan recolectando evidencia y solicitando información que pueda ayudar a identificar a los responsables de uno de los crímenes más impactantes registrados recientemente en Brooklyn.

