Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los Patriots y los Seahawks en el Super Bowl LX

A solo unos días de llevarse a cabo el Super Bowl LX, la NFL ha dado a conocer que la antesala de este evento será tan emocionante como la disputa en el campo. Tal y como se llevó a cabo el año pasado, los dos equipos finalistas tendrán una presentación especial antes del kickoff. En esta ocasión correrá a cargo de Jon Bon Jovi y Chris Pratt.

De acuerdo con reportes de TMZ, la estrella de la música y el galán de Hollywood encabezarán la ceremonia de bienvenida a los jugadores de los New England Patriots y Seattle Seahawks de camino al campo.

Chris Pratt será el encargado de recibir a los Seahawks con el ánimo propio de un “12th Man”, sobrenombre con el que se identifica a la afición de este equipo arraigado en Seattle, ciudad que vio nacer al protagonista de “Guardians of the Galaxy”.

Mientras tanto, Jon Bon Jovi representará por todo lo alto a los Patriots de Nueva Inglaterra. Según fuentes cercanas al intérprete, su pasión por este deporte nació por allá de la década de los 80, cuando conoció a Bill Belichick durante su paso por el cuerpo técnico de los New York Giants. Su amistad se forjó a tal punto que cuando este asumió el cargo de entrenador para los Patriots, Bon Jovi se convirtió en fiel fanático de este equipo.

Esta dinámica marca la segunda ocasión en la que estrellas del mundo del entretenimiento se suman a la fiesta del Super Bowl para celebrar la llegada de su equipo favorito. En la edición 2025, fue el turno de Jon Hamm y Bradley Cooper de encender a la multitud al presentar a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, respectivamente, iniciando una tradición que apunta a convertirse en un clásico.

El espectáculo de la Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium de San Francisco se llevará a cabo el próximo 8 de febrero y además de prometer minutos de emoción con la presencia de Chris Pratt y Jon Bon Jovi, se perfila para convertirse en uno de los más diversos en la historia del evento deportivo.

Esto gracias a que Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo, patrocinado por Apple Music y que se espera tenga una duración aproximada de 12 a 15 minutos.

A la par de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del boricua, se subirá a la tarima la banda Green Day para una actuación especial de apertura, con motivo de la celebración por el 60º aniversario del Super Bowl.

