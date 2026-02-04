Lanzan caucus bipartidista para defender a la fuerza laboral federal en EE.UU.

Un grupo de legisladores demócratas y republicanos presentó en el Capitolio un nuevo caucus bipartidista enfocado en proteger y fortalecer la fuerza laboral federal de Estados Unidos.

El llamado Caucus de la Fuerza Laboral Federal fue impulsado por senadores y representantes que, junto a organizaciones civiles y sindicatos, buscan reforzar principios como la contratación basada en méritos, la protección de denunciantes y la independencia de los funcionarios de carrera frente a presiones políticas.

Durante el anuncio, líderes de organizaciones como Democracy Forward y Civil Service Strong subrayaron que el servicio civil es una pieza clave para el funcionamiento del gobierno, ya que sus empleados gestionan desde servicios para veteranos hasta temas ambientales, seguridad fronteriza y programas sociales. Y a su juicio, debilitar esas estructuras afecta directamente a la ciudadanía.

Preocupación por la politización

Los promotores del caucus sostienen que, en los últimos años, los trabajadores federales han enfrentado una creciente politización de su labor, así como intentos de modificar normas históricas que buscan garantizar neutralidad y profesionalismo. Por ello, el nuevo grupo legislativo pretende servir como espacio de coordinación para propuestas de ley y acciones de supervisión.

Democracy Forward, una de las organizaciones involucradas, ha tenido un papel activo en litigios relacionados con el servicio civil y la transparencia gubernamental. Según sus datos, ha promovido cientos de acciones legales y solicitudes de información pública para vigilar el actuar del poder ejecutivo y defender derechos laborales dentro del gobierno federal.

Para lograr los objetivos propuestos, el nuevo caucus planea reunirse de forma periódica con expertos, sindicatos y empleados federales para diseñar estrategias que modernicen el sistema de servicio civil.

