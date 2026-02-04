Mujer de Arizona apuñaló casi 20 veces a su madre tras decirle que sería internada en un centro de salud mental

Una mujer de 24 años fue arrestada en Scottsdale, Arizona, acusada de intentar asesinar a su madre luego de atacarla con un cuchillo en un violento episodio que dejó a la víctima con al menos 18 heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza, informaron las autoridades.

La sospechosa fue identificada como Ashland Crank, quien presuntamente atacó a su madre después de que esta le informara que sería llevada a un centro de tratamiento para alcoholismo y salud mental, según una declaración de causa probable citada por Law&Crime.

El ataque ocurrió por la espalda

De acuerdo con el informe policial, la madre le pidió a su hija que se vistiera antes de salir de la vivienda. Minutos después, cuando la mujer se encontraba en el patio trasero limpiando excrementos de perro, Crank se le acercó por detrás y comenzó a apuñalarla repetidamente.

La víctima sufrió heridas en el cuello, la nuca, la espalda y el pecho. Mientras recibía atención médica, alcanzó a decir: “Mi hija me apuñaló”, relataron los agentes.

Vecinos alertaron a la policía

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos, quienes llamaron al 911. Uno de ellos afirmó haber visto a la agresora intentar arrastrar a su madre hacia el garaje, mientras la víctima, cubierta de sangre, luchaba por escapar.

Según el informe, Crank intentó cerrar la puerta del garaje, pero el sistema de seguridad lo impidió porque el cuerpo de la víctima bloqueaba el sensor. Un testigo entregó a la policía un video de ocho segundos en el que se observa a la joven intentando llevar a su madre de vuelta al interior de la vivienda.

La mujer logró llegar hasta la acera, donde se desplomó debido a la gravedad de sus heridas.

Escena con múltiples cuchillos y rastros de sangre

Cuando los agentes ingresaron a la residencia de tres plantas, encontraron rastros de sangre en las escaleras, el patio y el interior de la vivienda, además de varios cuchillos a la vista, uno de ellos roto, con sangre y cabello adheridos a la hoja.

La madre declaró posteriormente que Crank apuñalaba con tanta fuerza que uno de los cuchillos se rompió, lo que habría llevado a la joven a buscar más armas blancas para continuar el ataque.

Versiones contradictorias de la acusada

Crank afirmó inicialmente que se encontraba duchándose cuando oyó gritos, pero luego cambió su versión, asegurando que presenció cómo su madre se apuñalaba a sí misma. Los investigadores consideraron estas declaraciones inconsistentes y señalaron que varias de las heridas eran prácticamente imposibles de autoinfligirse.

Además, los agentes notaron que el estado del baño no coincidía con el uso reciente de la ducha, como había afirmado la acusada.

Antecedentes de salud mental

Mientras se recuperaba en el hospital, la madre indicó que su hija sufría problemas de salud mental y alcoholismo, y que su intención era ingresarla en un centro especializado tras completar trámites relacionados con otra hija que ya había sido internada.

Tras evaluar la evidencia y las declaraciones, la policía arrestó a Ashland Crank y la acusó de intento de asesinato en segundo grado, agresión agravada, secuestro y conducta desordenada con un arma.

La joven permanece detenida con una fianza en efectivo de $300,000 dólares.

