Bill Gates habla sobre su relación con Epstein: “Fui insensato”

El nombre de Bill Gates volvió a quedar bajo escrutinio público tras la difusión de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que se mencionan contactos entre el cofundador de Microsoft y el fallecido magnate, acusado de tráfico sexual.



Luego de que el Departamento de Justicia hiciera pública una nueva tanda de archivos, Gates se refirió públicamente a su relación con Epstein, a quien conoció en 2011 y con quien sostuvo encuentros sociales durante varios años.



En una entrevista con 9 News Australia, el empresario reconoció que fue un error haberse relacionado con Epstein y calificó esa decisión como una insensatez.

“Fui insensato”, declaró Bill Gates

“Fui insensato al pasar tiempo con él”, afirmó el magnate estadounidense durante la entrevista donde rompió el silencio sobre su aparición en los archivos Epstein.

Gates aseguró que lamenta profundamente esos encuentros y ofreció disculpas por haber mantenido contacto con el financiero.



“Lamento cada minuto que pasé con él y me disculpo por haberlo hecho”, declaró. El magnate tecnológico negó de manera categórica cualquier implicación en delitos sexuales y rechazó las afirmaciones contenidas en borradores de correos electrónicos atribuidos a Epstein, en los que se sugerían supuestas aventuras extramatrimoniales y la búsqueda de antibióticos para tratar una infección de transmisión sexual.

“Ese correo electrónico nunca se envió. Es falso. No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, sostuvo. Gates reiteró que su relación con Epstein se limitó a cenas ocasionales y que nunca visitó su isla privada ni tuvo contacto con mujeres vinculadas a su entorno.

“Es un hecho que solo acudí a cenas. Nunca fui a la isla y nunca conocí a ninguna de esas mujeres”, afirmó. El cofundador de Microsoft explicó que, en su momento, los encuentros tenían como propósito explorar posibles donaciones para iniciativas de salud global, aunque admitió que fue una mala decisión.



“En retrospectiva, fue un callejón sin salida. Lo he dicho muchas veces y lo repito: fue un error”, señaló.

Las declaraciones de Gates se produjeron después de que su exesposa, Melinda French Gates, afirmara que el caso le trae recuerdos dolorosos de su matrimonio y señalara que su exmarido tenía asuntos pendientes por explicar sobre sus vínculos con Epstein.



Desde la publicación de los archivos, varias figuras públicas han tenido que dar explicaciones por aparecer mencionadas en los documentos, lo que ha reavivado el debate sobre el alcance de las relaciones de Epstein y las responsabilidades de quienes se vincularon con él.

