Venezuela avanza en proyecto de ley de amnistía para presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, dio un paso clave este jueves al aprobar por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para presos políticos, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que aún deberá superar una segunda discusión para convertirse en ley.

La propuesta contempla casos desde 1999, año en que el chavismo llegó al poder, pero excluye expresamente a personas procesadas o condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. Así lo explicó el diputado y excanciller Jorge Arreaza, encargado de presentar el proyecto ante el pleno legislativo.

Arreaza aseguró que la iniciativa busca facilitar los actuales procesos de diálogo político y contribuir a un clima de “paz y prosperidad” en lo que calificó como un “momento histórico” para el país. “Nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas y a construir en conjunto los caminos”, expresó.

Designan comisión especial

Tras la aprobación inicial, el proyecto pasará a una fase de consultas con distintos sectores de la sociedad civil. Para ello, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela.

Rodríguez pidió celeridad en el proceso y llamó a realizar una consulta “profunda”, que incluya testimonios de familiares de personas privadas de libertad, los propios detenidos y las víctimas de los crímenes cometidos en estos años. “No tenemos mucho tiempo”, advirtió, al insistir en la necesidad de “sanación”.

Durante el debate, Maduro Guerra comparó la situación de su padre, actualmente detenido en Estados Unidos, con la del expresidente sudafricano Nelson Mandela, y manifestó su expectativa de que la aprobación definitiva de la ley permita ejercer la política “sin violencia, sin odios y sin invasión militar”.

El proyecto fue presentado oficialmente el 30 de enero, en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos iniciado el día 8 de ese mismo mes. De acuerdo con la ONG Foro Penal, al menos 383 personas han sido liberadas desde entonces, luego de que el presidente del Parlamento anunciara la excarcelación de un “número importante” de detenidos.

Según la legislación venezolana, los proyectos de ley deben superar una primera discusión, seguida de consultas públicas, antes de ser debatidos artículo por artículo en una segunda y última sesión, paso previo a su aprobación definitiva.

