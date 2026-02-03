Quién es Daniela Cabello: la hija de Diosdado se quedó con un ministerio en Venezuela

En pleno proceso de acuerdos petroleros y comerciales entre Venezuela y Estados Unidos, que incluye la reactivación de las conexiones aéreas, tras años de suspensión, la presidenta encargada Delcy Rodríguez emitió un anuncio sorprendente: nombró a Daniella Cabello, de 33 años, como minista de Turismo.

La decisión forma parte de los movimientos en el gabinete de ministros que Delcy Rodríguez ha implementado recientemente. Desde el pasado 5 de enero asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, una operación que, según Donald Trump, fue posible gracias a un arma secreta llamada “descombobulador”.

Sin embargo, Daniella Cabello es conocida principalmente en Venezuela y América Latina por ser la hija de Diosdado Cabello, número dos del chavismo y por quien la DEA ofrece una recompensa de $25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El nombramiento de Daniella como ministra de Turismo crea confusión en el panorama político entre Venezuela y Estados Unidos. Parece ser una decisión de Delcy Rodríguez que contradice las directrices de Trump y Marco Rubio, quienes han expresado públicamente que están controlando Venezuela. Incluso, Rubio afirmó recientemente que EE.UU. está lista para una nueva intervención en caso de que no se cumplan las peticiones.

Quién es y a qué se dedica Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello

Daniella Desirée Cabello Contreras es una figura pública venezolana conocida por su trayectoria vinculada al mundo del espectáculo (cantante) y la promoción institucional. Delcy Rodríguez indicó que la nueva ministra será responsable de “impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”

A nivel artístico es conocida por haber incursionado como cantante y productora de televisión. En 2014 lanzó el tema “Invencible”, que la llevó a ser imagen de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) y a participar en eventos relacionados con la promoción cultural nacional.

También trabajó como productora en espacios televisivos vinculados al entorno político de su padre, incluyendo programas asociados al oficialismo. En marzo de 2023 fue nombrada presidenta de la Fundación Marca País, una entidad enfocada en proyectar la imagen de Venezuela en el exterior, especialmente en sectores como turismo y exportaciones

Controversias y sanciones de Estados Unidos

Al igual que su padre, la figura de Daniella Cabello no está exenta de polémica. En 2024 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dentro de un paquete de medidas contra funcionarios del chavismo, con acusaciones relacionadas con acciones para socavar procesos democráticos y respaldar decisiones políticas controvertidas en Venezuela. Estas sanciones siguen vigentes al momento de su nombramiento como ministra.

En 2025, durante un acto público de la llamada Gran Misión Venezuela Joven, afirmó que “Dios está con nosotros, Dios es venezolano y Dios es chavista”, lo que generó reacciones encontradas en redes sociales y medios. Mientras sectores oficialistas celebraron la frase, otros críticaron duramente una afirmación que mezcla religión con política partidista.

Rechazo de la oposición venezolana

La reacción de sectores opositores y críticos del Gobierno ha sido mayoritariamente negativa. Para muchos en la oposición, la designación de Daniella Cabello simboliza la consolidación de redes de poder basadas en lazos familiares y lealtad política, más que en méritos técnicos o trayectoria profesional clara.

Además, también se le ha criticado el hecho de portar productos y accesorios sumamente costosos, como relojes, teléfonos y prendas de ropa. Una evidencia que contradice la ideología del chavismo y madurismo contra el capitalismo.

En este sentido, la sociedad venezolana ha manifestado críticas y escepticismo en redes sociales y plataformas públicas, señalando que su presencia en redes y su estilo de vida contrastan con las dificultades económicas que enfrentan muchos ciudadanos.

Sin embargo, el mayor repudio de la oposición venezolana, entre dirigentes y el pueblo, es por el simple hecho de ser la hija de Diosdado Cabello, una figura política que continúa en el régimen y que es señalado de ser artífice de las torturas y la represión social dentro de Venezuela.

