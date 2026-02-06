Explota la tensión entre Adrián Di Monte y Mario Bezares: “Viejo rabo verde”

Adrián Di Monte explotó en contra del conductor Mario Bezares luego de que este lanzara un comentario que calificó como “grotesco e innecesario“, pues ademas de hacer mención de su esposa, abordó un tema que consideró fuera de lugar.

La alianza que un día unió a los famosos dentro del reality “¿Apostarías por mí?” hoy se encuentra en la cuerda floja, así lo reveló el actor de origen cubano durante uno de los confesionarios: “Cruzo una línea que no tenía que cruzar”, detalló molesto.

De acuerdo con Di Monte, la razón detrás de su descontento se dio a raíz de un comentario de índole sexual que Bezares lanzó: “Insinuó que mi esposa y yo tuvimos relaciones sexuales e hizo la pantomima de una felaci*n”, compartió la estrella de reality.

La tensión se elevó a tal punto que el galán de telenovela no evitó lanzar más de una daga en contra de su compañero de reality, poniendo en duda su comportamiento: “Los viejitos me caen mal, porque tiene pensamientos rabo verde”, sentenció.

En este sentido, Adrián Di Monte explicó que: “La edad no te da derecho a faltarle al respeto a una mujer, porque en casa tengo una suegra y una hija que están viendo”.

El famoso finalizó su mensaje recalcando que la confianza que le ha otorgado a Mario Bezares durante su estancia en el show no le da el derecho de expresarse de esa forma: “No te metes con la mujer de nadie, no tocas a la mujer de alguien más y mucho menos agarras una cuchara y haces eso (…) No está bien, además nadie se mete con su esposa, que es una mujer de 60 años”, recalcó.

Mario Bezares y Adrián Di Monte son dos de los 24 participantes que conforman el programa “¿Apostarías por mí?”, una producción de TelevisaUnivision en la que 12 parejas de famosos conviven en una villa, enfrentando retos físicos y emocionales mientras apuestan dinero basándose en la confianza y habilidades de su compañero de vida.

El formato es conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher, y cuenta con la participación de dúos como: René Strickler y Ruby Cardoso, Jim Velázquez y Alina Lozano, por mencionar algunos.

